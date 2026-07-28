Украйна изстреля 390 дрона към Москва; удари завод, склад, логистичен център и жилищна сграда

През изминалата нощ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са изстреляли към Москва над 390 безпилотни летателни апарата, като 81 от тях са били прихванати от руската противовъздушна отбрана при подстъпите към града, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин.

По негови данни атаката е продължила около десет часа – от 20:30 часа предишната вечер до 06:30 часа сутринта.

"На местата, където са паднали отломки, работят специалисти от аварийните служби“, заяви Собянин, без да даде подробности за последствията от нападението.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи, че един от дроновете е ударил многоетажна жилищна сграда на улица "Земская“ в град Чехов. Информацията за евентуални пострадали се уточнява. Освен това е възникнал пожар, при който са се запалили автомобилни гуми на открита площадка.

Според анализ на видеозаписи, извършен от Astra, огънят е избухнал на територията на Чеховския регенератен завод, който се занимава с преработка на износени автомобилни гуми, производство на каучукови гранули и различни изделия от каучук. По данни на самото предприятие то е сред най-големите производители в този сектор в Русия.

По информация на Воробьов още няколко десетки дрона са били свалени над Домодедово, Подолск, Раменское и Коломна.

В село Коледино, според Astra, е избухнал пожар в склад на независимата логистична компания 3PL (Third Party Logistics), разположен в непосредствена близост до големия разпределителен център на Wildberries. От компанията Wildberries заявиха, че техният логистичен център продължава да работи в нормален режим.

На фона на масираната атака в Московска област беше въведен режим на опасност от безпилотни летателни апарати. Министерството на извънредните ситуации (МЧС) призова жителите да останат по домовете си, да стоят далеч от прозорците или да се укрият в защитени помещения.

"Ако се намирате на открито или в автомобил, потърсете убежище в сграда, подлез или подземен паркинг", се казва в съобщението на регионалното управление на МЧС.

Жителите бяха предупредени и за възможни прекъсвания на мобилния интернет.

Три московски летища – Внуково, Жуковски и Домодедово – временно въведоха ограничения за полетите.