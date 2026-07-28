Умишлен пожар и убийство: Водещата версия за смъртта на бизнесмена в Банкя

Пожарът в Банкя, при който загина бизнесменът Владимир Янков, е причинен с умисъл.

Това показват данните на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". В официалния им бюлетин като причина за пожара е посочено умисъл.

Сигналът за огъня е получен в 04:14 часа на 27 юли. Пожарът е възникнал в къща на ул. "Москва" №35 в Банкя.

По информация на "24 часа" когато пожарникари отишли да изгасят огъня, в една от стаите са намерили тялото на Янков, което било силно обгоряло.

Умишлено убийство е водещата версия към момента, става ясно от съобщението на прокураутрата. Разследването се води от градската прокуратура и възложено на столичната полиция. Направени са огледи и се събират още доказателства.

Владимир Янков има бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Данните от Търговския регистър сочат, че той има участие в няколко фирми, сред които е и "Загато" ООД, която се занимава с търговия на едро с чай, кафе, какао и подправки.

Според "24 часа" преди да загине Янков е бил на вечеря в ресторант в столичния квартал "Бояна" с прителката си, която е бивша състезателка по художествена гимнастика. Двамата обаче не се прибрали заедно, защото се скарали.

Разследващите подозират, че пожарът може да е бил предизвикан, за да се прикрият следите от убийството. Знае се, че на къщата му в Банкя е имало охранителни камери, които са го заснели да се прибира с друг мъж. Една от версиите е, че бизнесменът е убит, за да се вземе голяма сума в криптовалута.