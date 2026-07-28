Умишлен пожар и убийство: Водещата версия за смъртта на бизнесмена в Банкя

Пожарът в Банкя, при който загина бизнесменът Владимир Янков, е причинен с умисъл.
Това показват данните на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". В официалния им бюлетин като причина за пожара е посочено умисъл.
Сигналът за огъня е получен в 04:14 часа на 27 юли. Пожарът е възникнал в къща на ул. "Москва" №35 в Банкя.
По информация на "24 часа" когато пожарникари отишли да изгасят огъня, в една от стаите са намерили тялото на Янков, което било силно обгоряло.
Умишлено убийство е водещата версия към момента, става ясно от съобщението на прокураутрата. Разследването се води от градската прокуратура и възложено на столичната полиция. Направени са огледи и се събират още доказателства.
Владимир Янков има бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Данните от Търговския регистър сочат, че той има участие в няколко фирми, сред които е и "Загато" ООД, която се занимава с търговия на едро с чай, кафе, какао и подправки.
Според "24 часа" преди да загине Янков е бил на вечеря в ресторант в столичния квартал "Бояна" с прителката си, която е бивша състезателка по художествена гимнастика. Двамата обаче не се прибрали заедно, защото се скарали.
Разследващите подозират, че пожарът може да е бил предизвикан, за да се прикрият следите от убийството. Знае се, че на къщата му в Банкя е имало охранителни камери, които са го заснели да се прибира с друг мъж. Една от версиите е, че бизнесменът е убит, за да се вземе голяма сума в криптовалута.
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23 коментара
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Не бях чувал за този известен бизнесмен. Но cвuнщините в нашата държава са ме научили да гледам цинично на нещата. Затова се питам дали покрай вноса на "кафе, чай, какао и подправки", не са внасяни и други ободряващи вещества.
Само в една посока отиват всички тираджийски пенинсюли - в посока кафевата точка на майка ти
От триене на истината си станал кон с капаци който гледа само в една посока.
Що не го триете това гавно, което за пореден път тиражира ОТКРОВЕНИ ЛЪЖИ?
Руските деца по-малко ли са деца, защото те първи започнаха да умират в Донецк и Луганск от атаките на украинските варвари през 2014 г. Тогава Путин не можа да ги защити защото не беше готов и ги защити чак през 2022 година с голямо закъснение.
Тва определено е нещо, което плъхът от мазетата би направил на съседите си, жените и децата им, не намираш ли? Вече пета година. За някоя рубла и земичка в повечко, че си няма достатъчно.
Няма недосегаеми. Дори в Банкя.
Няма нужда от разследване. Путин е.
Какъв глас наистина в пустиня! Украинците гасяха вчера един жилищен блок, ударен с ракета, изпратена от убиеца Путин и неговата шайка! Убити са и деца, когато спят! И дано съдбата да те накаже както заслужаваш, червен комсоц глас!
Бог да го прости човека! Успял е да се оправи материално, имал си приятелка гимнастичка, прекарва си в скъпи ресторанти и цените не го засягат! А името му Владимир и отгоре на това живее на улица " Москва" в царското село Банкя! Ще хванат убийците на кукуво лято! Колкото разкриха кой е убил Луканов, Емил Кюлев, Георги Илиев и стотиците други мафиоти!