Известен столичен бизнесмен е намерен мъртъв след пожар в Банкя

Овъгленото тяло на бизнесмена Владимир Томов Янков е било открито в дома му в понеделник сутринта, съобщи МВР.
Първият сигнал до 112 е бил за пожар в дома му в град Банкя. Когато пожарникари отишли да гасят, в една от стаите се натъкнали на силно обгорялото тяло на бизнесмена, съобщава “24 часа“
Полицията разследва всички възможни версии, включително и убийство. Янков има много голям бизнес с внос на кафе, кафемашини, чай и вендинг машини от Италия.
56-годишният търговец никога не се е замесвал в конфликти или скандали, нито е имал проблеми с полицията, пише “24 часа“.
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4 коментара
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