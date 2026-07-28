Руски атаки отнеха живота на 7 души в Източна Украйна

Руски удари по населени места на фронтовата линия в Източна Украйна отнеха вчера живота на 7 души, а повече от 20 са ранени, заявиха официални украински представители, цитирани от Ройтерс.
Прокуратурата в Донецка област, епицентър на сраженията по 1200-километровата фронтова линия, съобщи, че трима души са загинали в два района близо до град Костянтиновка.
Военното командване на Русия обяви този месец, че силите му са превзели Костянтиновка, но украинските власти отричат, че градът е под руски контрол.
Четвърти човек е бил убит близо до Краматорск, силно укрепения град "крепост", смятан за ключово селище за отбраната на Украйна, предаде БТА.
Според прокуратурата общо 18 души са били ранени в цялата Донецка област.
В съседната Днепропетровска област ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа съобщи, че трима души са загинали и още шестима са ранени при повече от 50 руски атаки с дронове и артилерия срещу пет района.
Двама души са загинали близо до южния украински град Никопол, на северния бряг на река Днепър, който често е подлаган на руски атаки. Още един човек е бил убит близо до град Синелникове, разположен на изток.
От другата страна на границата, в руската Белгородска област, украински дрон е ударил търговска сграда, в резултат на което е загинал един човек и още двама души са били ранени.
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