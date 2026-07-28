САЩ обявиха началото на преглед на военното си присъствие в Европа, след като изявленията в тази посока направи американският военен министър Пийт Хегсет през юни по време на срещата на министрите на отбраната на НАТО, предаде Франс прес.
"Както министърът каза тогава, това ще бъде истински преглед, предназначен да гарантира, че НАТО напредва бързо и необратимо към една Европа, която поема основната отговорност за конвенционалната си отбрана", поясни заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби, вторият човек в Пентагона.
"Резултатът от този преглед ще бъде ускоряване на прехода на НАТО към по-солиден, по-справедлив и по-устойчив алианс", каза още Колби, предаде БТА.
Съединените щати остро разкритикуваха европейските държави, които отказаха на американските сили да използват базите на НАТО на тяхна територия по време на войната срещу Иран, отбелязва АФП.
Хегсет също така заплаши Северноатлантическия алианс, че ще намали американския принос към бюджета му, ако някои държави откажат да спазят ангажиментите, поети миналата година на срещата на върха на НАТО в Хага.
Тогава съюзниците обещаха до 2035 г. да отделят най-малко по 5% от брутния си вътрешен продукт за разходи за сигурност, от които 3,5% да са за строго военни разходи.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Ний кай ш' се занимаваме с наште китайски приятели, вий се оправяйте. Ами да си изнесат железариите и уйниците. Да усетим отговорност за себе си.
Чеберашките отново разбиха НАТО // Хегсет: "това ще бъде истински преглед, предназначен да гарантира, че НАТО напредва бързо и необратимо към една Европа, която поема основната отговорност за конвенционалната си отбрана" // Колби: "Резултатът от този преглед ще бъде ускоряване на прехода на НАТО към по-солиден, по-справедлив и по-устойчив алианс"