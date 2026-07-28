Изследване: Развитието на изкуствения интелект може да ускори енергийния преход

Бързото развитие на изкуствения интелект може да се превърне в двигател на енергийния преход, ако бъде подкрепено с подходяща политика, показва изследване на учени от Икономическия университет във Виена (WU), цитирано от австрийската агенция АПА.

Анализът, направен въз основа на данни за електроенергийната система на Великобритания, сочи, че нарастващото търсене на надеждно и нисковъглеродно електроснабдяване за центровете за данни създава силен стимул за инвестиции в батерии и системи за дългосрочно съхранение на енергия. Според авторите това може да донесе ползи и за други сектори на икономиката, предаде БТА.

"Изкуственият интелект предизвиква безпрецедентна надпревара за електроенергия. Въпросът не е само откъде ще дойде чистата енергия, а и колко бързо тя може да бъде осигурена, за да отговори на нарастващите изчислителни нужди", казва Бехнам Закери, асистент и заместник-директор на Института за данни, енергия и устойчивост (IDEaS) към Икономическия университет във Виена.

По думите му големите технологични компании инвестират все повече в системи за съхранение на енергия, за да гарантират сигурността на електроснабдяването си, което създава взаимно подсилваща се връзка между развитието на изкуствения интелект и технологиите за съхранение на електроенергия.

Изследването е изготвено съвместно с учени от Международния институт за приложен системен анализ (IIASA) и Университета за наука и технологии "Крал Абдула".

Авторите подчертават, че центровете за данни не трябва да бъдат оценявани единствено по потреблението си на електроенергия. Според тях трябва да се отчита и приносът им към енергийната система чрез изграждането на мощности за съхранение на енергия, осигуряването на гъвкавост на потреблението и подпомагането на интеграцията на възобновяеми енергийни източници.

Според изследователите при подходяща регулаторна рамка нарастващото електропотребление, свързано с развитието на изкуствения интелект, може да ускори инвестициите в нови енергийни източници и технологии за съхранение на електроенергия, което да повиши устойчивостта на цялата енергийна система.

Проучването, публикувано в списанието "Енерджи енд Клаймът Чейндж" (Energy and Climate Change), препоръчва въвеждането на стимули за проекти, които носят измерима полза за електроенергийната система, улесняване на внедряването на батерийни системи в центровете за данни и премахване на регулаторните пречки пред предоставянето на услуги за електропреносната мрежа.

Изследователите предлагат също центровете за данни да бъдат възнаграждавани за гъвкаво управление на изчислителните натоварвания, включително чрез намаляване на потреблението в периоди на високо натоварване на мрежата и прехвърляне на изчислителните процеси към моменти с по-голямо производство на електроенергия от възобновяеми източници.