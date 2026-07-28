Зеленски пристигна в САЩ. Приоритет в разговорите му с Тръмп ще бъде противоракетната отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, предадоха Укринформ и Ройтерс.

Зеленски изтъкна, че основен приоритет в разговорите с екипа на президента Тръмп ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество със САЩ.

"Вече съм в САЩ. В програмата ми са насрочени срещи с президента Тръмп, неговия екип и онези, които могат да подкрепят нашата отбрана. Приоритет номер едно е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. Мирът трябва да стане по-близък", подчерта Зеленски.

Украинският президент допълни, че ще присъства също на възпоменателна церемония за покойния сенатор Линдзи Греъм и ще почете неговите усилия за засилването на сигурността в евроатлантическия регион, предаде БТА.

Всички 100 американски сенатори са били поканени на срещата със Зеленски, докато той е във Вашингтон по повод погребението на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм.

Според един от сътрудниците, очаква се Сенатът да започне гласуване още по време на посещението на Зеленски по законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който бе подкрепен от Греъм. Законопроектът беше в процес на разглеждане около една година преди внезапната смърт на Греъм този месец.

Целта му е да ограничи приходите от продажбата на руска енергия, използвани за войната срещу Украйна.

Американските законодатели намалиха нивото на митото в законопроекта до 100% от първоначалните 500%, включени в предишната му версия, за да спечелят повече подкрепа.

Въпреки това законопроектът предизвика опасения в Конгреса на САЩ относно потенциални нови правомощия за Тръмп.

Зеленски пристига днес на посещение във Вашингтон, където ще се срещне и ще разговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом.