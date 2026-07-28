България пак ще се измъкне от екстремните жеги в Европа

България пак ще бъде заобиколена от екстремните жеги в Европа.

Такава прогноза направи климатологът проф. Георги Рачев пред бТВ.

"В България пак ще се измъкнем (от екстремните жеги - бел.ред.) тихичко по балкански. Ще продължи да бъде доста горещо в продължение на 12-13 дни. Чак към 7-8 август се очаква евентуално захлаждане с няколко градуса и валежи", каза той.

Максималните температури у нас се очаква да са 38-39 градуса.

"Вторник и сряда другата седмица обаче ще бъдат доста драстични", допълни Рачев.

"На Балканите времето ще е сухо, горещо – ужасно скучно. Сутрин ще е топло, на обяд - гореща, а вечер – задушно", каза Георги Рачев.