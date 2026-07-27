Десетки нефтени петна от месеци около кораба "Кайрос" разкрива "Грийнпийс"

Сателитен анализ на "Грийнпийс" - България е установил, че от края на април до преди дни е имало десетки нефтени петна в непосредствена близост до санкционирания танкер "Кайрос", част от руския сенчест флот, който от месеци е закотвен пред пристанището на Бургас.
Според природозащитната организация тези наблюдения показват повтарящ се модел на замърсяване, пораждат сериозни съмнения, че корабът е източник на многократно замърсяване с нефтопродукти в Черно море – въпреки твърденията на властите, че такова няма. Затова тя смята, че трябва да се проведе по-задълбочено разследване.
Обявеният в понеделник анализ се базира на изображения от сателитните платформи Sentinel-1, Sentinel-2 и PlanetScope. Най-ранната следа е регистрирана на изображение от 26 април 2026 г., а последващи сателитни данни показват нови петна на 14 май, както и на 14, 15, 17, 19 и 21 юли. Съвпадението между радарните и оптичните изображения показва многократна поява на петна с форма и поведение, характерни за нефтопродукти на морската повърхност в непосредствена близост до кораба. За окончателното установяване на техния произход са необходими допълнителни проверки, включително чрез химичен анализ на проби и обследване на място, смята организацията.
Тя припомня, че корабът "Кайрос" е санкциониран от Европейския съюз и Великобритания заради превоз на руски петролни продукти в нарушение на наложените ограничения. През ноември 2025 г. той беше ударен от украински морски дрон
в турски води, след което турски влекач го остави на свободен ход до българските териториални води. Последва спасителна операция, след която корабът беше закотвен недалеч от пристанище Бургас, където се намира и днес.
На 22 юли бяха подадени множество сигнали за замърсяване в района на южното ни Черноморие. От Морската администрация извършиха проверка на следващия ден и съобщиха за открити петна във водата около кораба, но не е бил установен активен теч. Петната били третирани с разрешен за употреба дисперсант.
Според "Грийнпийс" - България липсата на констатиран теч в конкретния момент не дава обяснение за многократно регистрираните през последните месеци сателитни следи, а те изискват задълбочено разследване.
"С висока степен на увереност можем да кажем, че петната са от нефтопродукти. "Кайрос" е тревожно предупреждение за цената на зависимостта ни от изкопаеми горива. От старите петролни танкери на незаконния руски сенчест флот до новите газови сондажи логиката остава същата – печалбите и политическото влияние остават за корпорации, олигарси и диктаторски режими, а щетите са за глобалния климат, за Черно море и за хората, които зависят от него за препитанието си. Докато не ограничим зависимостта си от нефт и газ, ще продължаваме да излагаме нашето море на огромен риск", заявява Мартин Томов, координатор в "Грийнпийс" – България, цитиран в съобщението.
Невероятно откритие, че то на пристанището винаги си има някакви петролни петна. Да информирам зелените за друг проблем, на паркинга на пристанището, на всяко паркомясто има петна от масло.
Петролният разлив от танкера „Кайрос“ край Бургас е започнал още преди три месеца
Актуално
27.07.2026
Автор:
Диляна Гайтанджиева
Петролният разлив от танкера „Кайрос“ край Бургас е започнал още преди три месеца
Сателитни снимки потвърждават, че е имало разлив на петрол от "Кайрос" още през април, източник: Sentinel/Green Peace
След съвместното разследване на Обективно.БГ и Обществен съвет-Несебър за петролния разлив от танкера „Кайрос“ сателитен анализ на „Грийнпийс“ – България също потвърди …
констатациите за десетки петролни петна в непосредствена близост до санкционирания кораб, който беше ударен от украински морски дронове и довлечен и изоставен от турски влекач в българските териториални води.
От седем месеца е закотвен край Бургаския залив и въпреки сателитните доказателства и множеството сигнали за петролни петна в морето и по крайбрежието българските власти отричат петролно замърсяване.
Наблюденията показват повтарящ се модел на замърсяване в периода от края на април до края на юли 2026 г. и пораждат сериозни съмнения, че корабът е източник на многократно замърсяване с нефтопродукти в Черно море въпреки твърденията на властите, че такова няма.
Анализът се базира на изображения от сателитните платформи Sentinel-1, Sentinel-2 и PlanetScope. Най-ранната следа е регистрирана на изображение от 26 април 2026 г., а последващи сателитни данни показват нови петна на 14 май, както и на 14, 15, 17, 19 и 21 юли. Съвпадението между радарните и оптичните изображения показва многократна поява на петна с форма и поведение, характерни за нефтопродукти на морската повърхност в непосредствена близост до кораба. За окончателното установяване на техния произход са необходими допълнителни проверки, включително чрез химичен анализ на проби и обследване на място.
Корабът „Кайрос“ е санкциониран от Европейския съюз и Великобритания заради превоз на руски петролни продукти. През ноември 2025 г. беше повреден при украинска атака с морски дронове в турски води, след което турски влекач го довлече и изостави на свободен ход в българските териториални води. Последва спасителна операция, след която корабът беше закотвен недалеч от пристанище Бургас.
Преди месец собствеността на плаващия под флага на Гамбия танкер е сменена и се очаква да се върне в Турция, където да бъде предаден за скрап.
Обективно.БГ потърси „Морска администрация“-Бургас, която потвърди, че проверява сигнала и впоследствие излезе със заключение, че при обход в радиус 1,5 морски мили са установени отделни оцветени петна, които са третирани с разрешен дисперсант, но теч от кораба няма, според българските власти.
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