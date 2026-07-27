Десетки нефтени петна от месеци около кораба "Кайрос" разкрива "Грийнпийс"

Сателитен анализ на "Грийнпийс" - България е установил, че от края на април до преди дни е имало десетки нефтени петна в непосредствена близост до санкционирания танкер "Кайрос", част от руския сенчест флот, който от месеци е закотвен пред пристанището на Бургас.

Според природозащитната организация тези наблюдения показват повтарящ се модел на замърсяване, пораждат сериозни съмнения, че корабът е източник на многократно замърсяване с нефтопродукти в Черно море – въпреки твърденията на властите, че такова няма. Затова тя смята, че трябва да се проведе по-задълбочено разследване.

Обявеният в понеделник анализ се базира на изображения от сателитните платформи Sentinel-1, Sentinel-2 и PlanetScope. Най-ранната следа е регистрирана на изображение от 26 април 2026 г., а последващи сателитни данни показват нови петна на 14 май, както и на 14, 15, 17, 19 и 21 юли. Съвпадението между радарните и оптичните изображения показва многократна поява на петна с форма и поведение, характерни за нефтопродукти на морската повърхност в непосредствена близост до кораба. За окончателното установяване на техния произход са необходими допълнителни проверки, включително чрез химичен анализ на проби и обследване на място, смята организацията.

Тя припомня, че корабът "Кайрос" е санкциониран от Европейския съюз и Великобритания заради превоз на руски петролни продукти в нарушение на наложените ограничения. През ноември 2025 г. той беше ударен от украински морски дрон в турски води, след което турски влекач го остави на свободен ход до българските териториални води. Последва спасителна операция, след която корабът беше закотвен недалеч от пристанище Бургас, където се намира и днес.

На 22 юли бяха подадени множество сигнали за замърсяване в района на южното ни Черноморие. От Морската администрация извършиха проверка на следващия ден и съобщиха за открити петна във водата около кораба, но не е бил установен активен теч. Петната били третирани с разрешен за употреба дисперсант.

Според "Грийнпийс" - България липсата на констатиран теч в конкретния момент не дава обяснение за многократно регистрираните през последните месеци сателитни следи, а те изискват задълбочено разследване.

"С висока степен на увереност можем да кажем, че петната са от нефтопродукти. "Кайрос" е тревожно предупреждение за цената на зависимостта ни от изкопаеми горива. От старите петролни танкери на незаконния руски сенчест флот до новите газови сондажи логиката остава същата – печалбите и политическото влияние остават за корпорации, олигарси и диктаторски режими, а щетите са за глобалния климат, за Черно море и за хората, които зависят от него за препитанието си. Докато не ограничим зависимостта си от нефт и газ, ще продължаваме да излагаме нашето море на огромен риск", заявява Мартин Томов, координатор в "Грийнпийс" – България, цитиран в съобщението.