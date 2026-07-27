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Десетки нефтени петна от месеци около кораба "Кайрос" разкрива "Грийнпийс"

3 коментара
Проверка преди дни на Морска администрация край танкера "Кайрос" откри петна, но не и теч, сн. Областна управа Бургас
Сателитен анализ на "Грийнпийс" - България е установил, че от края на април до преди дни е имало десетки нефтени петна в непосредствена близост до санкционирания танкер "Кайрос", част от руския сенчест флот, който от месеци е закотвен пред пристанището на Бургас. 
 
Според природозащитната организация тези наблюдения показват повтарящ се модел на замърсяване, пораждат сериозни съмнения, че корабът е източник на многократно замърсяване с нефтопродукти в Черно море – въпреки твърденията на властите, че такова няма. Затова тя смята, че трябва да се проведе по-задълбочено разследване.
 
Обявеният в понеделник анализ се базира на изображения от сателитните платформи Sentinel-1, Sentinel-2 и PlanetScope. Най-ранната следа е регистрирана на изображение от 26 април 2026 г., а последващи сателитни данни показват нови петна на 14 май, както и на 14, 15, 17, 19 и 21 юли. Съвпадението между радарните и оптичните изображения показва многократна поява на петна с форма и поведение, характерни за нефтопродукти на морската повърхност в непосредствена близост до кораба. За окончателното установяване на техния произход са необходими допълнителни проверки, включително чрез химичен анализ на проби и обследване на място, смята организацията.
 
Тя припомня, че корабът "Кайрос" е санкциониран от Европейския съюз и Великобритания заради превоз на руски петролни продукти в нарушение на наложените ограничения. През ноември 2025 г. той беше ударен от украински морски дрон в турски води, след което турски влекач го остави на свободен ход до българските териториални води. Последва спасителна операция, след която корабът беше закотвен недалеч от пристанище Бургас, където се намира и днес.
 
На 22 юли бяха подадени множество сигнали за замърсяване в района на южното ни Черноморие. От Морската администрация извършиха проверка на следващия ден и съобщиха за открити петна във водата около кораба, но не е бил установен активен теч. Петната били третирани с разрешен за употреба дисперсант.
 
Според "Грийнпийс" - България липсата на констатиран теч в конкретния момент не дава обяснение за многократно регистрираните през последните месеци сателитни следи, а те изискват задълбочено разследване.
 
"С висока степен на увереност можем да кажем, че петната са от нефтопродукти. "Кайрос" е тревожно предупреждение за цената на зависимостта ни от изкопаеми горива. От старите петролни танкери на незаконния руски сенчест флот до новите газови сондажи логиката остава същата – печалбите и политическото влияние остават за корпорации, олигарси и диктаторски режими, а щетите са за глобалния климат, за Черно море и за хората, които зависят от него за препитанието си. Докато не ограничим зависимостта си от нефт и газ, ще продължаваме да излагаме нашето море на огромен риск", заявява Мартин Томов, координатор в "Грийнпийс" – България, цитиран в съобщението.

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Черно море танкер Кайрос петролни петна разливи
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3 коментара

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  1. risite
    #3

    Невероятно откритие, че то на пристанището винаги си има някакви петролни петна. Да информирам зелените за друг проблем, на паркинга на пристанището, на всяко паркомясто има петна от масло.

  2. т€еритория на Мики Маус
    #2

    Петролният разлив от танкера „Кайрос“ край Бургас е започнал още преди три месеца
    Актуално
    27.07.2026
    Автор:
    Диляна Гайтанджиева
    Петролният разлив от танкера „Кайрос“ край Бургас е започнал още преди три месеца
    Сателитни снимки потвърждават, че е имало разлив на петрол от "Кайрос" още през април, източник: Sentinel/Green Peace
    След съвместното разследване на Обективно.БГ и Обществен съвет-Несебър за петролния разлив от танкера „Кайрос“ сателитен анализ на „Грийнпийс“ – България също потвърди

  3. maximgeorge001
    #1

    След като загубих средства заради сложна схема за инвестиции в криптовалути, следвах правилните стъпки за докладване на киберпрестъпления и прегледах насоките на ФБР. По време на процеса бях посъветван да се консултирам с независим експерт по възстановяване на средства с опит в случаи на финансови измами. Така попаднах на г-н Браун, който беше описан като умел в хакерството и възстановяването на средства. В началото бях скептичен, но прегледът на случая, техническите обяснения и структурираният процес

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