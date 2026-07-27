"Алма Алтер" с три отличия от международен театрален фестивал в Египет

Театралната лаборатория "Алма Алтер" към Софийския университет "Св. Климент Охридски" беше отличена с три награди на 19-ото издание на международния фестивал "International Theatre Department Festival", провел се между 19 и 24 юли 2026 г. в Александрия, Египет.
Спектакълът "Крал Лир: легенда за изгубените очи" донесе и трите отличия на "Алма Алтер". Спектакълът, режисиран от Валерия Димитрова, спечели приза за най-добър творчески екип, наградата за най-добра актриса за изпълнението на Мариела Димитрова в ролята на Шута и награда за най-добра музика, присъдена на Жулиян Желязков и Константин Кучев за оригиналната музика към спектакъла.
В "Крал Лир" участват Жулиян Желязков в ролята на Крал Лир, Мариела Димитрова в ролята на Шута, Михаил Бонев в ролята на Гонерил и Реган, Орнела Цолканов в ролята на Корделия, Димитър Димитров в ролята на Кент и Станимира Димова в ансамбъла. Хореограф на спектакъла е Ерол Александър.
Фестивалът се проведе в Александрийската библиотека, която е сред най-престижните културни и научни центрове в Средиземноморието и символичен наследник на легендарната антична Александрийска библиотека.
"Фестивалът събра на едно място академичните театрални среди и млади професионални артисти от различни държави, а програмата включваше конкурсни спектакли, майсторски класове, дискусии и срещи с водещи египетски театрални творци, актьори и преподаватели", съобщиха от пресцентъра на Софийския университет.
Отбелязва се, че трите отличия са признание не само за конкретния спектакъл, но и за трите десетилетия последователна работа на Театър-лаборатория „Алма Алтер“ в развитието на авторския, синтетичния, живия театър.
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