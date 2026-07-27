"Като във военна зона". Горски пожари опустошават Франция и Испания, огънят приближава Бордо, прогнозите са тревожни

Горските пожари във Франция и Испания продължават да се разпространяват, а властите в двете страни предупреждават, че ситуацията може да се влоши още повече, тъй като през тази седмица се очаква нова гореща вълна.

Френският президент Еманюел Макрон свика извънредно заседание, посветено на мерките за борба с пожарите, един от които бушува на около 15 километра южно от Бордо. Ден по-рано той обеща, че държавата ще възстанови щетите, причинени от огнената стихия, като подчерта, че правителството "ще бъде до хората толкова дълго, колкото е необходимо".

В Испания премиерът Педро Санчес посети районите, засегнати от пожарите в провинция Кастельон, включително град Вал д'Уишо, недалеч от Валенсия, където са изгорели около 6 500 хектара.

Огънят приближава Бордо

По данни на Националната федерация на пожарникарите във Франция (FNSPF) най-големият пожар е предизвикал безпрецедентна "огнена буря", която се подхранва от собствените си ветрове и мълнии. Въпреки това префектурата на департамент Жиронд съобщи в понеделник, че през нощта ситуацията е останала "като цяло стабилна".

Непрекъснато сменящите посоката си ветрове усложняват действията на спешните служби в района на Бордо. Разпореждането за евакуация през изминалата нощ е обхванало пет общини югозападно от града, в прочутия винарски регион на Франция.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нюнес заяви в неделя, че положението остава "изключително неблагоприятно" и че пожарът продължава неконтролируемо да се приближава към Бордо.

Кметът Тома Казньов заяви, че "пожарът е пред портите на Бордо", но увери, че засега няма планове за евакуация на града, в който живеят около 850 000 души.

Въпреки това от домовете си в департамент Жиронд, в югозападната част на Франция, вече са евакуирани около 220 000 души.

Властите забраниха провеждането на скаутски лагери, организирани почивки за хора с увреждания, летни детски лагери и нощувки в спортно-оздравителни центрове.

По-рано префектът на Жиронд Софи Брока призова туристите да се въздържат от пътувания до района.

"Настоятелно призовавам туристите да не идват в Жиронд", заяви тя пред журналисти.

Очакваната нова гореща вълна може допълнително да затрудни овладяването на пожара край Бордо, тъй като според прогнозите температурите през седмицата ще достигнат 40°C.

Говорителят на Националната федерация на пожарникарите Ерик Брокарди заяви, че за овладяването на пожара ще са необходими "три последователни дни на силен дъжд".

Около 42 000 хектара са изгорели досега само в Жиронд, съобщиха от управата на департамента, като голяма част от тях са гори и храсти, изсушени от последователни горещи вълни, посочва АП. Франс прес пише, че през уикенда са изпепелени 10 000 хектара.

Комисарят на Европейската комисия по управление на кризи Хаджа Лахбиб предупреди, че рискът от нови горски пожари остава висок.

"За съжаление синоптиците прогнозират нова гореща вълна, така че можем да очакваме възникването на още пожари", каза тя.

По думите ѝ щетите от тазгодишните пожари вероятно ще надминат досегашните рекорди.

"Миналото лято изгоряха един милион хектара. Очакваме още един тъжен исторически рекорд, защото пожарният сезон тази година започна по-рано", заяви Лахбиб пред Би Би Си.

Според високопоставен представител, участващ в координацията на спасителните действия, пожарът в Жиронд вероятно ще продължи да гори седмици наред, а пълното му потушаване може да отнеме няколко месеца.

Подполковник Давид Анотел, говорител на Националната федерация на пожарникарите, допълни, че макар интензивността на огъня постепенно да намалява, ликвидирането на всички огнища ще изисква значително време.

"Чувствахме се като във военна зона"

Британката Рейчъл Ханбъри, която живее близо до Бордо, разказа пред Би Би Си, че местната общност е претърпяла огромни загуби и че атмосферата е напомняла на военни действия.

Домът ѝ в крайморския курорт Бискарос-Плаж, югозападно от Бордо, се намира близо до евакуационен център.

"Всички дойдоха тук в четвъртък вечерта. Беше сякаш сме във военна зона. Хората нямаха къде да отидат и ние им предложихме подслон", разказва тя.

Изложбеният център Bordeaux-Lac е превърнат във временен приют за евакуирани жители.

Испания - най-големият пожар в новата история

Пожарникари продължават да се борят с горски пожари в цяла Испания, като има вероятност този в област Мадрид да се превърне в най-големия в новата история на страната, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА.

В Испания 105 000 души са били принудени да напуснат домовете си. Много от тях са прекарали почивните дни във временни убежища, организирани в спортни зали и изложбени центрове.

"Предстоят ни трудни часове“, заяви испанският премиер Педро Санчес, който в понеделник посещава засегнатите райони около Валенсия.

Към момента около 15 000 души са евакуирани от района на Валенсия, а над 90 000 – от областите около Мадрид и Авила.

По данни на министъра на екологичния преход Сара Аагесен пожарите в районите на Мадрид, Авила и Толедо са обхванали приблизително 77 000 хектара.

Педро Санчес заяви, че на правителствено заседание утре ще бъде одобрено създаването на научен консултативен съвет за климатичните промени, в който ще участват водещи испански изследователи по въпросите за климата.

"Това не са изолирани инциденти, а климатично бедствие", подчерта Санчес.

Пожарът в провинция Авила, намираща се на по-малко от 100 километра западно от Мадрид, изпепели близо 47 000 хектара, след като бушуваше в продължение на няколко дни, заяви министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка.

Ако данните бъдат окончателно потвърдени това ще е най-големият горски пожар, откакто през 1968 г. започва да се води официална статистика.

Предварително разследване на властите установи, че той е бил предизвикан от земеделска работа. Местни медии информираха, че мъж е бил задържан по подозрения в предизвикване на пожар поради небрежност. Той е използвал тежки земеделски машини въпреки наложената забрана в региона.

Вътрешният министър предупреди да не се правят прибързани оценки, тъй като огнеборците овладяват пожарите постепенно.

"Обстановката с горските пожари се подобрява постепенно", изтъкна снощи Гранде-Марласка пред журналисти.

Пожарникари все още се борят с пламъците в района Западна Сиера на запад от Мадрид и в съседната провинция Толедо.

Правителството обяви бедствено положение в засегнатите райони, за да ускори изпращането на помощ.

Евакуираните от пожарите в региона на Мадрид ще започнат да се връщат днес по домовете си, веднага щом условията за безопасност позволяват, съобщи регионалният префект Франсиско Мартин Агире, цитиран от Франс прес.

Това е първи признак за подобряване на критичната ситуация в областта, въпреки че огънят "все още не е овладян", допълни префектът.

Предстои обявяването на график за отварянето на къмпинг зоната в Ел Ескориал, откъдето бяха евакуирани 4500 души, както и за възобновяването на работата в дома за възрастни хора в град Сан Мартин де Валдеиглесиас - община, разположена на близо 50 километра западно от Мадрид, уточни Франсиско Мартин Агире.

Испанската метеорологична агенция подчерта снощи, че периодът от януари до юли тази година е бил най-горещият в историята на страната.

Междувременно в Италия, заради горски пожар по южното крайбрежие на Адриатическо море, включително в област Пулия, по море са били евакуирани над 400 души.

В неделя голям горски пожар избухна и край Торета, близо до Палермо на остров Сицилия.

Пожарите във Франция и Испания засега надхвърлят възможностите на ЕС за противодействие

Пожарите във Франция и Испания от последните дни засега надхвърлят възможностите на ЕС за противодействие, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Той уточни, че на места огънят напредва със скорост от 6 километра в час, докато европейските сили могат да овладеят пожар, ако се разпространява с 300 метра за час. По неговите думи ЕС разполага общо с 22 противопожарни самолета и пет вертолета за съвместно ползване, но отделните държавите имат допълнителни способности. Говорителят отбеляза, че досега към Франция са изпратени седем самолета, а към Испания - шест.

Комисията днес съобщи, че изпраща допълнителни сили за борба с огъня в двете държави, като във Франция ще работят още четири вертолета, осигурени от Чехия, Хърватия, Германия, Португалия, Словакия, Швеция и Турция. В Испания самолетите са били осигурени от Гърция, Италия и Турция. Координационният център на ЕС за действия в извънредни ситуации е в контакт с френските и испанските власти, за да оцени каква допълнителна подкрепа може да бъде осигурена, се посочва в съобщението.

Когато дадена държава поиска помощ по Механизма на ЕС за гражданска защита, заявката се споделя с всички 37 участващи страни, пояснява ЕК. Всяка държава може да предложи техника и огнеборци, а комисията съгласува и финансира действията по общия механизъм.