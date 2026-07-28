12-годишно момче е с тежки травми след инцидент с тротинетка, транспортират го с хеликоптер до "Пирогов"

12-годишно момче е пострадало тежко при управление на електрическа тротинетка в Лясковец, съобщиха от полицията във Велико Търново.

Инцидентът е станал около 10 часа във вторник. Детето е било откарано в тежко състояние в областната болница във Велико Търново.

Предстои то да бъде транспортирано с медицински хеликоптер до столичната спешна болница "Пирогов".

По случая е образувано досъдебно производство. Към момента не се съобщават повече подробности за причините и обстоятелствата около инцидента, които се изясняват.