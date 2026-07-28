12-годишно момче е с тежки травми след инцидент с тротинетка, транспортират го с хеликоптер до "Пирогов"

12-годишно момче е пострадало тежко при управление на електрическа тротинетка в Лясковец, съобщиха от полицията във Велико Търново.
Инцидентът е станал около 10 часа във вторник. Детето е било откарано в тежко състояние в областната болница във Велико Търново.
Предстои то да бъде транспортирано с медицински хеликоптер до столичната спешна болница "Пирогов".
По случая е образувано досъдебно производство. Към момента не се съобщават повече подробности за причините и обстоятелствата около инцидента, които се изясняват.
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3 коментара
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А ако в Лясковец тротинетките са лични и китайски? Кого ще обвиниш тогава?
Либерално-глобалистикия бизнес иска жертви. В Париж и на други места забраниха тротинетките под наем! Тук не плащат наем на общината за паркирането. Всяка втора се захвърля по средата на тротоара. Предизвикват скъпо струващ травматизъм. С тротинетка под наем се бърза, защото се плаща на минута. Колкото по-бързо стигнеш, толкова по-малко плащаш!