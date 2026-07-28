Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси Южна Япония и доведе до прекъсване на тока и заповеди за евакуация

Земетресение с магнитуд от 7,1 разтърси префектура Кумамото в южната част на Япония, като доведе до прекъсване на електрозахранването на хиляди домакинства, затруднения в движението и издаването на заповеди за евакуация и предупреждения за вторични трусове, предаде Ройтерс.

В изявление пред журналисти в кабинета си в Токио министър-председателката Санае Такаичи заяви, че в момента се оценява мащабът на пострадалите и нанесените имуществени вреди.

"Вече бяхме информирани, че има пострадали", заяви Такаичи.

"В някои райони са настъпили прекъсвания на електрозахранването и пожари, като освен това са нанесени щети на пътища и мостове, а също така са се срутили и сгради. Преди всичко призовавам всички да предприемат мерки за собствената си безопасност, включително да се евакуират на безопасно място", подчерта тя.

Японската обществена телевизия Ен Ейч Кей показа кадри на няколко горящи или срутени сгради, големи пукнатини по пътищата, в това число и по магистрала на няколко нива, както и дерайлирал товарен влак. Над 150 000 души получиха указания да се отправят към евакуационни центрове, съобщи службата за управление на бедствията.

Според Ен Ейч Кей вследствие на земетресението са пострадали над 50 души.

“Значителен брой” хора са загинали при пропадане на пода в търговски център след мощното земетресение, разтърсило по-рано днес Югозападна Япония, съобщи телевизия ТБС, цитирана от Франс прес.

На въпрос на АФП местната полиция отговори, че на този етап не може да потвърди информацията дали има жертви в търговския център, намиращ се в префектура Кумамото.

Спешните екипи по-рано съобщиха за “много хора”, затрупани в сградата.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи, че няма данни за щети или проблеми с безопасността в японската атомна електроцентрала "Сендай“ след земетресението, предаде Ройтерс. От МААЕ посочиха, че японският орган за ядрено регулиране е информирал агенцията, че след труса не са установени щети или нарушения на безопасността в централата.

Тайванската компания Ти Ес Ем Си (TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing), най-големият производител на полупроводници в света, евакуира работниците от завода си в района като превантивна мярка, съобщи говорител на компанията.

Говорител на японската технологичен гигант "Сони" (Sony), която също завод в района, заяви, че компанията проучва ситуацията.

Жителите на райони, където трусовете са били най-силни, трябва да бъдат нащрек за по-нататъшни сили земетресения в продължение на около седмица, както и за риска от свлачища, заяви японската метеорологична агенция.

Японското правителство издаде предупреждения за земетресение за префектурите Кумамото, Нагасаки, Кагошима, Фукуока, Сага, Оита и Миядзаки, всички разположени на южния остров Кюшу, а първоначално японската метеорологична агенция издаде предупреждение за цунами с височина един метър.

Япония се намира в една от най-земетръсните зони в света, като там на всеки пет минути се регистрира трус. Разположена в района на високо сеизмичния Тихоокеански огнен пръстен, в страната са регистрирани около 20 процента от всички земетресения по света с магнитуд 6,0 и повече.

Енергийната компания "Кюшу Електрик Пауър" (Kyushu Electric Power) съобщи, че около 40 000 домакинства са останали без ток вследствие на земетресението, а железопътният оператор "Джей Ар Кюшу" (JR Kyushu) съобщи, че е преустановил движението на влаковете, включително на високоскоростните влакове "Шинкансен".

Летището в Кумамото е затворила пистата си, като авиокомпаниите пренасочиха и отмениха полети.

Телекомуникационните оператори Кей Ди Ди Ай (KDDI) и "Докомо" (Docomo) съобщиха, че има прекъсвания в мобилните им услуги поради недостиг на електроенергия и повреди по преносните линии.

Японският орган за ядрено регулиране съобщи, че в атомните електроцентрали в района не са регистрирани никакви нередности.

Според официални данни, преди 10 години силно земетресение в Кумамото отне живота на 275 души, а 2739 бяха ранени, като нанесе щети на хиляди сгради, включително градския замък - една от най-посещаваните туристически атракции.