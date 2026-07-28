Тръмп призова Сената да премахне двукратното пренастройване на часовниците всяка година

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова вчера Сената на САЩ да приеме законопроект, с който лятното часово време да стане постоянно, въпреки съпротивата срещу тази мярка, предаде Ройтерс.
Камарата на представителите на САЩ прие този месец законопроекта за установяване на лятното часово време като постоянно, но той се сблъсква със съпротива в Сената.
Тръмп започна лично да се обажда на сенаторите, призовавайки ги да го подкрепят.
"Надявам се, че Сенатът ще одобри този законопроект“, каза Тръмп.
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