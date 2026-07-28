Радев подкрепи официално Йотова за президент

Премиерът Румен Радев официално потвърди, че Илияна Йотова е кандидатът за президент на формацията му "Прогресивна България". Новината бе обявена на тротоара пред партийната централа, без да ѝ бъде посветена предварително организирана пресконференция.

За 10 години с нея водим битка за оздравяване на държавността и връщане на нормалността в българската политика, това е сложна политика, изискваща подкрепа на обществото, каза Радев.

Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото, добави премиерът.

Преди дни действащият държавен глава Илияна Йотова заяви в ефира на БНТ, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. По думите ѝ, кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет.

Кой ще е вицето?

Сега основният въпрос остава кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент на Йотова.

Във вторник Радев каза, че той е обсъждал този въпрос в Йотова, но не даде особена конкретика.

"Вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. Така че с този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка", каза той.

Попитан какъв според него трябва да е профилът на вицето на Йотова, Радев отговори: "Бих се радвал, ако имаме вицепрезидент с профила на г-жа Йотова".

"Вицепрезидентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция. Ние с г-жа Йотова доказахме, че в тези девет нелеки години бяхме единствената президентска двойка, която показа единство", каза още премиерът.

По думите на Радев не е важно от какви професионални среди ще е кандидатът за вицепрезидент - дали ще е партийна фигура, юрист или от бизнес средите: "Няма значение от какви среди произлиза, за мен този вицепрезидент трябва да има преди всичко сърце за България".

На въпрос дали очаква Йотова да има сериозна конкуренция от десен кандидат, Радев каза: "Не мога да ви кажа, защото в дясно все още няма нищо".

Спoред Радев лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призовава за обща дясна кандидатура срещу Йотова, защото няма друг изход.

"Самите резултати от наскоро проведените парламентарни избори показаха, че той търси да се закачи за някъде, но това са техни сглобкаджийски схеми. Те ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в сглобка. Сега ще ги видим какво ще направят на тези избори", добави той.

Още подкрепа

"Прогресивна България" не е първата политическа сила, която обявява подкрепата си за Йотова.

Още преди дни лидерът на БСП Крум Зарков обяви, че тя има неговата подкрепа за президентския вот. Преди ден пък Изпълнителното бюро официално реши да застане зад нейната кандидатура. Този ход на социалистите, които за първи път от съществуването си са извън парламента, не е изненадващ, защото Йотова е кадър на БСП. Тя е била депутат и евродепутат от партията преди да стане вицепрезидент на Румен Радев.

Йотова пое президентския пост по-рано тази година, след като Радев подаде оставка и се включи в президентските избори, на които спечели мнозинство в парламента и в момента е премиер.

През 2016 година Радев беше лансиран като кандидат за президент от БСП. Формално обаче още тогава той беше издигнат от инициативен комитет, в който влизаха знакови лица от партията. На следващия вот, през 2022 година, той и Йотова отново бяха издигнати от комитет. И тогава БСП ги подкрепи, въпреки обтегнатите отношения между Радев и тогавашният лидер на партията Корнелия Нинова.