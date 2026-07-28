"Незаконно строителство с размерите на епидемия". Над 230 удостоверения за търпимост без ПУП са издадени във Варна за 3 години

"Незаконното строителство през последните години буквално придоби мащабите на епидемия" - това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред БНТ.

Той даде подробности около направената проверка в община Варна покрай придобилия известност случай в местността "Баба Алино".

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е направило паралелна проверка, която показва, че издването на удостоверения за търпимост е било политика, а не единични случаи в община Варна, отбеляза регионалният министър.

"В периода 2023 - 2026 г. са издадени около 230 удостоверения за сгради без подробен устройствен план. Това е огромен труд на ДНСК и РДНСК - Варна и е нашият начин да бъдем партньори в борбата срещу незаконното строителство", коментира арх.Шишков.

Той посочи, че 155 удостоверения за търпимост са издадени от община Варна, 72 - от район "Приморски", а 14 - от район "Младост" в морския град. Сравнително по-ниският брой в район "Приморски" се дължи на факта, че в средата на 2023 г. на районната администрация са били отнети правомощията да издава удостоверения за търпимост, обясни той.

"Ако кажете, че не помагаме на кмета на Варна, можем да му помогнем именно по този начин - да направим анализ и да му го предоставим. Всичко останало са негови правомощия", каза Шишков.

Според него отговорността за установените проблеми е преди всичко на местната власт и на администрацията, управлявала процесите през последните години.

Това, че администрацията, която той е ръководил в последните 3 години, е допуснала всичко това, е основно проблем на кмета. Разбира се, кметът носи и своите политически последствия за това, коментира регионалният министър.

Бившият прокурор Роман Василев вече работи за инвеститори в комплекса на корпорация "КУБ" край Варна и се познава с Олег Невзоров Сн.БГНЕС

Междувременно бившият заместник-градски прокурор на София Роман Василев се оказа, че е свързан с корпорация "КУБ", която е инвеститор в комплекса "Баба Алино". Това стана ясно, след публикуване на негова снимка с Олег Невзоров, който е изпълнителен директор на групата. Фотографията беше пусната от депутата от "Възраждане" Коста Стоянов, който е от Варна.

В неделя пред Лора Крумова в предаването "На Фокус" по Нова телевизия Роман Василев заяви, че комплексът не е построен в защитена местност.

Василев каза, че познава украинския предприемач Олег Невзоров от около 2 месеца. Срещнал се с него в качеството си на представител на международен инвестиционен фонд, който има участие в компаниите на корпорация "КУБ".

"Олег Невзоров е изпълнителен директор на няколко компании, а в тях аз представлявам международни инвеститори, които са вложили средства. Те се занимават с инвестиции в строителство, иновативни проекти и ИТ компании", каза Роман Василев.

Той обясни, че е напуснал съдебната система през 2014 г., след което приел предложение да стане главен секретар на голяма международна компания, развиваща дейност в областта на застраховането и енергетиката. Именно в тази си роля установил контакти с инвеститорите, които участват във фирмите, управлявани от Невзоров. Същите инвеститори развивали проекти не само в България, но още и в Одеса, Киев и Букурещ.

Инвеститорите не били обезпокоени относно изградения жилищен комплекс в местността "Баба Алино" край Варна и очакват истината по случая да излезе наяве, каза Роман Василев.

"Олег Невзоров има много инвестиции във Варна. Той не е напускал България. При нашата среща не сме говорили за проектите, а обсъждахме определени действия, които трябва да предприеме. Моята задача е да защитавам интересите на инвеститорите", разясни бившият прокурор.

Той коментира и случая със заповедта на бившия директор на ДАНС Деньо Денев, с която първоначално е било разпоредено Невзоров да напусне страната, защото представлява заплаха за националната сигурност, а впоследствие тя е била отменена.

"Деньо Денев е имал собствени основания. Мисля, че рано или късно истината ще излезе и ще стане ясно какво се е случило в "Баба Алино". Невзоров управлява много добре проектите си и защитава интересите на инвеститорите. Те са вложили много голяма финансова сума не само в "Баба Алино", а и в мащабни проекти във Варна и Румъния", каза Роман Василев.

Той не посочи кои са тези инвеститори, но уточни, че те няма да оттеглят доверието си от украинския предприемач. "Няма защо да го правят. Има неща, които не са в най-добрия случай наред, но не бих казал, че сме международни престъпници, както някои твърдят. Документацията е много странна, няма съмнения за заобикаляне на закона", каза Роман Василев.

Разясни, че имотът в местността "Баба Алино" е урбанизирана, а не защитена територия според Общия устройствен план на Варна. Нито инвеститорите, нито Невзоров са работили с настоящи или бивши политици, допълни бившият прокурор.

На въпрос дали строителството в "Баба Алино" е законно, Василев не даде еднозначен отговор, но отбеляза, че Невзоров не се крие. "Ние спазваме закона. Както виждате, той е в България и съдейства на органите", заяви Роман Василев.