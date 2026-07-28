Дугин призова за мобилизация на "московчаните от Патриаршите езера" заради "свещената война" със Запада

Московчаните, които се наслаждават на живота в района на Патриаршите езера (елитен квартал в центъра на Москва – бел.ред.), ще трябва да бъдат мобилизирани и изпратени на фронта, тъй като Русия води "свещена народна война" със Запада, която може да "завърши с края на човечеството". Такова мнение изказа ексцентричният философ Александър Дугин, автор на концепцията за "евразийството" и един от основните идеолози на идеята за "руския свят".

По думите на Дугин е "неразбираемо" защо по време на война "се запазва илюзията за безгрижен живот".

"Все едно няма нищо страшно, всичко е наред – ще се поразходим край Патриаршите езера, ще си направим селфи и всичко ще бъде наред", пише той.

"Водим пряка, челна цивилизационна война със Запада, който все още не познаваме докрай и не назоваваме в пълна степен като истинския враг. Да се намираш в битка в такова полусъбудено състояние е смъртоносно опасно", възмущава се Дугин.

Той сравнява "разхождащите се край Патриаршите езера" с "мравките от тила" и се позовава на биологични експерименти, според които такива мравки "създават впечатление за усилена дейност", но започват да работят активно едва когато от мравуняка бъдат отстранени работещите мравки.

"Мравките от тила ще бъдат мобилизирани тогава, когато основният ресурс се изчерпи", пише Дугин.

Дугин, който е включен в санкционните списъци на САЩ, Европейския съюз и Канада, и е автор на концепцията за "слънчевия Путин", по-рано призоваваше служителите на силовите структури (Министерството на вътрешните работи, ФСБ и Росгвардия) да бъдат възприемани като "пратеници на Бога". Той също така твърдеше, че руснаците са следени чрез разработени на Запад битови уреди, включително кафемелачки и електрически контакти, а след ударите с ракетите "Орешник" по Украйна призова всички спешно да се прекръстят заради "наближаващия край на света".

През март 2026 г. Дугин, когото западни медии определяха като "наставник на Путин", призова за засилване на държавния контрол над хората, а самите хора – да приемат страданията си като неизбежни.

"Ние, руснаците, винаги сме страдали в историята. Такава е нашата съдба. Ние сме велик народ и ако с някого са се отнесли несправедливо, това е само за смирение и за слава", обяснява Дугин.