"Meдитирайте, молете се или си пуснете футболен мач". Инфантино реши да отговори на критиките

Седмица след големия финал на Световното първенство по футбол, спечелен от Испания, президентът на FIFA Джани Инфантино намери интересен начин да отговори на множеството критики спрямо него и международната организация.

С дълга публикация в социалните мрежи Инфантино призова тези, "прекарали времето и енергията си, сеейки омраза" към него и FIFA, да "отделят време за размисъл, да медитират, да се молят или да гледат футболен мач и да наблюдават лицата, очите и емоциите".

Той обяви, че докато тези "зад химикалите, листовете и екраните" са разпространявали "омраза и фалшиви слухове", в Северна Америка се е е организирало "най-великото събитие в света", а всички са били "щастливи и в безопасност".

Според Инфантино Мондиалът е показал "човечеството в най-добрата му светлина“, а турнирът през 2026 г. бил на "100% безопасен и сигурен", като е имало "само с радост и щастие“.

Инфантино и водената от него международна футболна федерация бяха силно критикувани преди и по време на Световното първенство заради редица спорни решения, а и заради близките отношения на Инфантино с американския президент Доналд Тръмп, който наскоро дори предложи Инфантино да оглави ООН.

Скандалите около FIFA бяха свързани с проблемите на иранския национален отбор, на който беше отказан продължителен престой в САЩ, отказания достъп до САЩ на стотици фенове и водещ африкански рефер, спорните съдийски решения по време на турнира и безпрецедентната ситуация с отменения червен картон на американския нападател Фоларин Балогун и то след обаждане на Тръмп.

В знак на протест срещу всички тези решения президентът на Съюзът на европейските футболни асоциации (UEFA) Александър Чеферин бойкотира финала и не присъства на сблъсъка между Аржентина и Испания.

Инфантино обаче реши да се похвали с организацията на отминалия турнир и милионите щастливи фенове.

"Всеки град беше пълен с фенове от цял ​​свят. Седем милиона привърженици от 200 държави се насладиха турнира в 16 фантастични града в пълна безопасност, радост и сплотеност", пише той.

FIFA била обединител

Инфантино представи участието на Иран като успех въпреки продължаващия конфликт между Техеран и Вашингтон, който беше сред домакините на турнира.

Според Инфантино FIFA неуморно e работила за сближаването на "две държави във война", а иранският отбор е влязъл в САЩ "без инциденти или конфликти".

В противовес с изказването на Инфантино, след края на участието на Иран след груповата фаза на турнира треньорът Амир Галенои обяви, че неговият отбор е бил "най-ощетеният" на Мондиала.

"Споменахте малкото хора, на които бяха отказани визи, и пренебрегнахте милионите, на които бяха одобрени визи, от всички части на света. На държави, изправени пред сериозни здравословни проблеми или други предизвикателства, бяха издадени визи", заяви Инфантино по повод тези упреци срещу федерацията.

Според него това лято е било показано, че футболът обединява хора по целия свят.

В защита на спорното решение

В публикацията си Инфантино отговори и на критиките спрямо съдийството и опасенията за политическа намеса покрай червения картон на Балогун.

Доналд Тръмп обяви, че лично се е обадил на Инфантино и е поискал решението да бъде преразгледано. Разследване пък показа, че решението за отмяната на червения картон е било взето еднолично от Дисциплинарният шеф на FIFA.

Инфантино отхвърли критиките и обяви, че преразглеждането на картони и последващите решения да не се наказват футболисти не са нещо необичайно, а се случват редовно и се приемат без подобни спорове в някои от най-големите футболни първенства.

"Любопитно е, че същите страни, които прилагат подобни практики, са тези, които критикуват", допълни президентът на FIFA.

Неколкократно в позицията си Инфантино призовава за повече разбиране, толерантност и любов между хората.

Междувременно конгресменът от Демократическата партия Джейми Раскин поиска Инфантино да даде показания и да предостави документи във връзка с отношенията си с Тръмп.

Счита се, че Инфантино и Тръмп са в близки отношения, като президентът на FIFA неколкократно е хвалил американският държавен глава. Дни преди началото на Световното първенство Инфантино обяви, че организирането на Мондиала би било невъзможно без Тръмп.

В края на 2025 г. Тръмп получи и новоучредената награда за мир на FIFA, която му беше връчена лично от Инфантино. Овен солидна статуетка, Тръмп получи и медал, с който веднага се окичи сам.