Горанов: Бих гласувал за Даниел Вълчев, ако се кандидатира за президент

"В лично качество, ако Даниел Вълчев се появи като кандидат за президент, бих гласувал за него", каза във вторник санкционираният по глобалния закон "Магнитски" депутат от ГЕРБ Владислав Горанов.

В отговор на въпрос Горанов призна, че от ГЕРБ все още не са готови с решение как ще се яви партията на предстоящия на есен президентски вот и кого ще издигне или подкрепи.

"Не сме готови с подобно решение, но категорично препотвърждаваме тезата си, че ще е грешка, ако не е обща кандидатура (срещу Илияна Йотова бел.ред.).", каза той, след като по-рано днес управляващите от "Прогресивна България" официално обявиха подкрепата си за настоящия президент и доскорошен вицепрезидент на Румен Радев Илияна Йотова.

Според Горанов, ако няма обща дясна кандидатура и някоя от партиите настоява за определена партийно оцветена кандидатура, "вероятността да надделеем над Илияна Йотова е пренебрежимо малка. "Десните сили биха могли да спечелят, само ако подкрепят един кандидат", добави той.

През последните седмици лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов няколко пъти обяви, че според него единствено обединена дясна кандидатура за президент може да победи кандидатът на "Прогресивна България". По този повод по-рано днес Румен Радев обяви, че лидерът на ГЕРБ отправял този призив, защото нямал друг изход.

По думите на Горанов профилът на бъдешия кандидат за президент, зад който ГЕРБ ще застане, трябва да е "на държавник": "Няма да коментирам пол, цвят на очите. Трябва да е подходящ човек".

"Ако ме питате дали ГЕРБ ще има партийна кандидатура, отговорът е по-скоро не", добави той.

Коментарът на Горанов, че би гласувал за Вълчев, идва, след като още в края на миналата година неофициално се заговори, че той е сред обсъжданите имена в ГЕРБ за възможен кандидат за държавен глава. В началото на този месец СДС - коалиционният партньор на ГЕРБ, лансира публично Вълчев като потенциален вариант за кандидат.

Междувременно се беше появила и информация, че Вълчев е бил и сред обсъжданите като възможност на "Прогресивна България", но вече официално е ясно, че не той, а Йотова има подкрепата на формацията на Румен Радев.

През последните седмици самият Вълчев нито веднъж не отрече възможността да участва в президентския вот. "Далеч не съм казал, че ще се кандидатирам. Обмислям го", каза наскоро пред бТВ той.

През май пък беше казал: "Нека да изчакаме септември и ще видим".