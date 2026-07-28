Облекчения за вятърните и хибридните енергийни проекти приеха скоростно депутатите

Облекчения за хибридните енергийни обекти – фотоволтаици плюс батерия за съхранение на ток, и за вятърните проекти приеха на второ четене във вторник депутатите от парламентарната енергийна комисия. Това стана с поправки в законите за енергията от възобновяеми източници и за енергетиката. Корекциите за хибридните проекти бяха част от по-голям проект за изменения на енергийното министерство, но бяха изкарани с аргумента, че ако не се приемат са застрашени 437 млн. евро от Плана за възстановяване и устойчивост, който приключва в края на август.

Става въпрос за улесняване на процедурата по лицензиране на дейността по разпределение на електрическа енергия в мрежата, обслужваща интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електрическа мрежа. Разпределянето на електроенергия в проекти, в които има различни собственици на активи за производители на електроенергия от слънце и примерно вятърти за съхранение на енергия, досега трябваше да става по общи условия. Вносителите на промените от "Прогресивна България" обаче посочват, че тяхното приемане става с тежка процедура по съгласуване, обществено обсъждане и приемане от енергийния регулатор. Затова сега общите условия отпадат като предположенията в бранша са, че се бърза с приключването на хибридните проекти.

Вятърните проекти пък вече ще имат три пъти по-дълго време от останалите възобновяеми енергийни източници за орагнизация на работата си. Според приетите поправки, които подлежат и на финално второ гласуване в пленарна зала, издаденото становище с условията за присъединяване на перки към електропреносната или електроразпределителната мрежа, ще е валидно девет месец, докато за останалите зелени проекти ще е три месеца.

Причината е, че вятърните проекти се реализират по-бавно от останалите намерения за производство на ток от възобновяема енергия, трите месеца често са недостатъчни и се налага издаването на нови становища, което създава работа както на инвеститорите, така и на мрежовите оператори, митивират се управляващите.