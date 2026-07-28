С близка до Тръмп фирма Инфантино ще продава части от Мондиала

Управителният орган на европейския футбол УЕФА реагира яростно на предложенията на ФИФА да търси частни инвестиции в своите състезания, включително Световното първенство.

ФИФА - глобалният управителен орган на спорта - заяви, че възнамерява да разшири "финансирането за развитие на футбола" до над 10 милиарда долара и да покани трети страни да инвестират в ново начинание.

Историята беше съобщена за първи път във Financial Times и Times, като последният твърди, че плановете биха могли потенциално да спечелят на президента на ФИФА Джани Инфантино десетки милиони паунда.

В обширно изявление, очертаващо предложенията, ФИФА казва, че ще "покани трети страни да направят миноритарни, неконтролиращи инвестиции" в ново дъщерно дружество - Fifa Forward Enterprise (FFE) - за да "консолидира“ търговските си операции и събитията си.

ФИФА казва, че след като одобрението бъде дадено, се очаква Thrive Eternal да ръководи предложената инвеститорска група за FFE.

Thrive е американска фирма за рисков капитал, основана от Джошуа Кушнер, брат на зетя на американския президент Доналд Тръмп, Джаред.

Източници от ФИФА съобщиха на BBC Sport, че не е имало дискусия относно това Инфантино или някой друг да стане главен изпълнителен директор на новата организация.

В изявлението си ФИФА заяви, че Инфантино и останалата част от организацията "имат задължението" да контролират развитието на проекта.

ФИФА не е уточнила какво точно означава това или какъв ще бъде конкретният характер на участието на Инфантино.

Като част от становището си ФИФА казва, че всички асоциации членки ще имат достъп до 20 милиона долара "еднократен капитал" за финансиране на развитието.

Инфантино каза, че всяка нация трябва да се възползва от богатствата, които футболът създава.

"Части от играта превърнаха тази популярност в забележителна търговска стойност - и ние празнуваме този успех и искаме той да продължи, защото той повдига цялата игра", каза той.

"Нашата работа е да се уверим, че останалата част от футбола расте с него: ФИФА съществува, за да подкрепя устойчивото и приобщаващо развитие във всеки ъгъл на света", допълва той.

УЕФА обаче публикува изявление, критикуващо предложенията, които според нея "преминават границата" и "никой от нас не е собственик на футбола".

ФИФА твърди, че планът ѝ за специално търговско дъщерно дружество е подобен на този, използван от управителните органи в други спортове.

През 2018 г. Premiership Rugby обяви партньорство с фирмата за частни капиталови инвестиции и инвестиционни консултации CVC Capital Partners.

УЕФА обаче вижда съобщението от вторник като стъпка твърде далеч - и повдига въпроса за потенциала за по-нататъшно разширяване на състезанията на ФИФА с цел увеличаване на приходите, както по отношение на размера, така и на честотата, което би могло да застраши собствените ѝ доходоносни състезания.

"Това преминава граница, която управляващите институции на футбола никога не бива да преминават", каза УЕФА.

"УЕФА го приема изключително сериозно. Така трябва да прави и всяка национална футболна асоциация. Така трябва да прави и всеки заинтересован участник, който се грижи за бъдещето на играта. Душата и управлението на футбола не са активи за търговия - особено с нулева прозрачност относно това кой печели финансово. Никой от нас не е собственик на футбола. Не е на ФИФА да го продава", допълва се в позицията

ФИФА заявява, че ще запази контрола над FFE "и изключителни правомощия върху управлението на футбола, състезанията, международния календар на мачовете и всички регулаторни и спортни решения".

Въпросът вероятно ще бъде тема на разговор на следващото заседание на Съвета на ФИФА през есента, а след това и около Междуконтиненталната купа на ФИФА с участието на победителите в Шампионската лига Пари Сен Жермен през декември.

Предложението може да бъде гласувано от всички 211 членове на ФИФА на конгреса в Мароко през март.