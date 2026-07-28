Тръмп прие Зеленски и Нетаняху в Белия дом (обновена)

Американският президент Доналд Тръмп прие в Белия дом във вторник украинския президент Володимир Зеленски, както и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, предаде Ройтерс. И двете срещи са били "положителни и ползотворни", написа в социалната мрежа Екс говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от ДПА.

Тръмп прие първо Зеленски, а след това Нетаняху в Овалния кабинет за двустранни разговори. От публикуваните снимки се вижда, че на срещите са присъствали и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, както и министърът на отбраната Пийт Хегсет.

Разговорите между Тръмп и Нетаняху, които според Белия дом са продължили малко под час и половина, са били съсредоточени основно върху Иран, тъй като позициите на двамата лидери по отношение на войната, започнала в края на февруари, изглежда се разминават.

Според Тръмп израелският министър-председател се опитва да убеди САЩ да не се оттеглят от войната. Съобщава се още, че Нетаняху е възнамерявал да представи на Тръмп разузнавателна информация за предполагаеми ирански усилия за възстановяване на военните способности на Ислямската република.

През последните месеци отношенията между двамата лидери, които доскоро се смятаха за близки, бяха определяни като обтегнати заради различията им относно войната с Иран. Докато Израел, според информацията, желае да продължи военните действия, Тръмп изглежда търси дипломатическо решение от няколко месеца насам.

Според израелски медии Нетаняху остава твърдо решен да свали от власт ръководството на Иран.

Очаква се по-късно днес Тръмп, Нетаняху и Зеленски да присъстват на възпоменателна церемония в памет на покойния сенатор от Републиканската партия Линдзи Греъм, смятан за един от най-важните поддръжници както на Украйна, така и на Израел.

Обсъдено е производство на ракети "Пейтриът" в Украйна

Както се очакваше срещата с Володимир Зеленски бе кратка, без присъствието на репортери.

Предполага се, че двамата са обсъдили теми, като засилването на сътрудничеството в областта на отбраната и в частност по-нататъшни стъпки за сключване на американско-украинско споразумение за сътрудничество в сферата на дроновете, както и укрепването на украинската противовъздушна и противоракетна отбрана преди началото на зимата, отбелязва агенцията.

"Президентът и аз обсъдихме лицензи за производство на прехващачи за "Пейтриът" и други идеи, които биха могли да помогнат", написа Зеленски в социалната мрежа Eкс след близо едночасовата среща при закрити врата в Овалния кабинет.

Още в началото на юли Доналд Тръмп заяви, че е готов да разреши на Украйна да произвежда тези ракети земя-въздух. Срещата се състоя на фона на засилващите се руски удари срещу украинската територия.

Преди разговорите Зеленски подчерта, че негов "абсолютен приоритет" е защитата срещу балистични ракети.

По данни на ООН юни е бил най-смъртоносният месец за украинските цивилни от април 2022 г. насам, след като Русия увеличи използването на балистични ракети, които са особено трудни за прехващане.

Американските системи "Пейтриът" са единствените, способни да свалят този тип ракети, но Украйна изпитва остър недостиг на прехващачи PAC-3. Според украински източници недостигът се е задълбочил след военните действия на САЩ и Израел срещу Иран през февруари.

Високопоставен украински представител заяви пред АФП, че Москва планира допълнително да увеличи атаките, като разположи още пускови установки за балистични ракети близо до украинската граница и очаква през август нови доставки на подобни ракети от Северна Корея.

"От решаващо значение е Вашингтон да разреши закупуването на нова партида ракети "Пейтриът", каза източникът, без да уточнява колко ракети са необходими. "Достатъчно, за да можем да прехващаме това, което Путин използва за един месец", добави той.

По думите му "много ще зависи от настроението на президента Тръмп".

Само през юли Русия е изстреляла 120 балистични и високоскоростни противокорабни ракети срещу Украйна, от които украинската противовъздушна отбрана е успяла да прехване едва 35, сочат данни на украинските военновъздушни сили.

За сравнение, през цялата 2024 г. Русия е изстреляла между 250 и 320 балистични ракети, според оценки на експерти.

Зеленски съобщи още, че с Тръмп са обсъдили и дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Следващият ангажимент на Зеленски е разговор с финландския президент Александер Стуб. След това той ще присъства на възпоменателна служба за покойния сенатор Линдзи Греъм и ще се срещне със сенатори, които подкрепят законопроект за засилване на санкциите срещу Русия.

Група американски сенатори от двете основни партии по-рано днес обявиха, че са постигнали споразумение за дългоочакван законопроект, който ако бъде приет ще позволи на Тръмп да наложи още ограничения на големите купувачи на руска енергия, както и на Иран.

Всички 100 американски сенатори са били поканени на срещата със Зеленски. Очаква се Сенатът да започне гласуване още по време на неговото посещение по законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който бе подкрепен от Греъм. Законопроектът беше в процес на разглеждане около една година преди внезапната смърт на Греъм този месец.

Целта му е да ограничи приходите от продажбата на руска енергия, използвани за войната срещу Украйна. Американските законодатели намалиха нивото на митото в законопроекта до 100% от първоначалните 500%, включени в предишната му версия, за да спечелят повече подкрепа.

Тръмп разочарован от Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп гледа на руския президент Владимир Путин във все по-неблагоприятна светлина, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, близки до американския лидер.

Според тях първоначално Тръмп е смятал, че руската армия ще победи Украйна на бойното поле. Путин неведнъж лично е уверявал Тръмп, че украинският фронт скоро ще се срине. Така например на 14 юли, по време на телефонен разговор, той заявил, че ситуацията за Киев е "критична", а на 9 март говорил за "много успешно настъпление" на руските войски. След срещата си с Путин в Аляска през август 2025 г. Тръмп заявил, че Украйна вече е загубила войната и че Володимир Зеленски "няма никакви козове".

Според публикацията Тръмп е казал на Путин, че иска войната да приключи. Той е изтъкнал огромните загуби на фронта, които според западни оценки са достигнали 1,4 милиона души за руската армия (включително убити и ранени) и около 2 милиона общо за двете армии. По данни на британското разузнаване Русия е загубила около 500 000 убити военнослужещи.

Въпреки тези загуби и ударите на украински безпилотни летателни апарати, достигащи градове в Сибир на разстояние до 3000 километра от границата, Путин не е променил стратегическата си цел да подчини Украйна, смятат американски официални представители. Според тях Тръмп все още гледа с оптимизъм на възможността за мирно уреждане на конфликта.

Източниците на The Wall Street Journal твърдят, че Тръмп е бил впечатлен от способността на Украйна да оказва съпротива и от далекобойните удари по руска територия, засегнали десетки петролни рафинерии, а впоследствие и логистични центрове.

Той също така се възхищава на украинската индустрия за производство на дронове, която произвежда над един милион безпилотни апарата годишно, както и на способността на Киев да отблъсква атаките с дронове "Шахед", с които американските военни са се сблъсквали и в Близкия изток.

Според събеседниците на изданието именно това, както и усилията на европейските лидери, са променили отношението на Тръмп към Зеленски, когото американският президент все повече възприема като победител.

Въпреки това не е ясно колко дълго ще продължи тази промяна в позицията на Тръмп. Източниците отбелязват, че в миналото Путин неведнъж е успявал успешно да наложи своята гледна точка в разговорите си с Тръмп и неговите съветници.

В началото на лятото Белият дом е планирал отново да изпрати в Москва Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за преговори. Посещението им обаче се отлага, докато Кремъл продължава да настоява, че "целите на специалната военна операция ще бъдат постигнати", че руските войски "напредват", а по границата с Украйна е необходима "буферна зона", включително заради нахлуването на украинските сили в Курска област.

Новото предложение на Тръмп към Путин е въздушно примирие между Русия и Украйна. Президентът на САЩ възнамерявал да обсъди тази идея с Володимир Зеленски днес във Вашингтон.

От Кремъл обаче заявиха, че не виждат "нищо конкретно" в новите предложения за уреждане на конфликта, каза на 27 юли говорителят на руския президент Дмитрий Песков. На следващия ден той добави, че заплахата от страна на "киевския режим" трябва да бъде "предотвратена и окончателно унищожена".