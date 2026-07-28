КС може да обяви за противоконституционна част от бюджета

Ако определена институция или орган в държавата е с прекалено намален бюджет, така че това пречи на нормалното му функциониране, тогава Конституционният съд (КС) има основание да се произнесе, като обяви част от Закона за държавния бюджет за противоконституционна. Това заяви председателят на Конституционния съд Павлина Панова в интервю за "Новините на NOVA" във връзка със заявките на ГЕРБ и "Продължаваме промяната", че биха сезирали съда по отношение на приетия държавен бюджет за 2026 г.

Панова припомни, че Конституционният съд може да бъде сезиран от 1/5 от народните представители, от президента, от Министерския съвет, от двете върховни съдилища, от главния прокурор, а в случаите, когато става въпрос за засягане на права и свободи на гражданите – и от омбудсмана, и от Висшия адвокатски съвет.

"Няма да крия, че част от бюджета, който ние бяхме заявили пред Министерството на финансите, беше намалена значително, особено в частта за персонал. Направихме допустими вътрешни размествания в нашия бюджет, така че да осигурим средства, с които да поемем разликата между общественото осигуряване, което трябва да плащат нашите държавни служители – тази година 20%, догодина 40%, така че да можем да увеличим техните заплати, за да не падне нетният размер на техните възнаграждения", обясни конституционният съдия.

По отношение на държавния глава Илияна Йотова и заявката ѝ за участие в изборите за президент съдия Панова изрази персонално мнение, според което Йотова в момента довършва чужд мандат и ако бъде избрана за президент, ще започне своя първи мандат.

"Моето персонално мнение е, че в момента г-жа Йотова довършва чужд мандат. Не е нейният мандат. Тя има право на пълен мандат като президент, така че ако бъде избрана за държавен глава, ще започне своя първи мандат като президент на държавата", посочи Павлина Панова.