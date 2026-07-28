Осем пострадали при верижна катастрофа на АМ "Струма"

Верижна катастрофа с четири автомобила е станала днес след 18:30 часа на автомагистрала "Струма" при разклона за Бобошево. Това съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Кюстендил Катя Табачка.
По първоначални данни при пътнотранспортното произшествие са пострадали между седем и осем души. Точният им брой и състоянието им все още се уточняват.
На мястото на инцидента работят екипи на полицията и на Спешна помощ. Движението в района се регулира от служители на "Пътна полиция".
Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват.
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