ПБ предлага съкратена лятна парламентарна ваканция от 5 август

Депутатите ще излязат в съкратена лятна ваканция. Те ще почиват от 5 до 23 август.

Това става ясно от проект на решение, включен в дневния ред на Народното събрание за седмицата.

Вносители на предложението са депутати от "Прогресивна България", като сред подписалите се е и председателят на НС Михаела Доцова.

По традиция ваканцията на парламента започва на 1 август и приключва на 31 число от месеца. Тази година обаче по инициатива на управляващите тя се съкращава и депутатите ще работят първата и последната седмица на летния месец.