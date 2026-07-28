ПБ предлага съкратена лятна парламентарна ваканция от 5 август

Депутатите ще излязат в съкратена лятна ваканция. Те ще почиват от 5 до 23 август.
Това става ясно от проект на решение, включен в дневния ред на Народното събрание за седмицата.
Вносители на предложението са депутати от "Прогресивна България", като сред подписалите се е и председателят на НС Михаела Доцова.
По традиция ваканцията на парламента започва на 1 август и приключва на 31 число от месеца. Тази година обаче по инициатива на управляващите тя се съкращава и депутатите ще работят първата и последната седмица на летния месец.
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2 коментара
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Каква ваканция бе?! Те "работиха" 2-месеца и вече ваканции а ние имаме превзета и мафиотизирана "правосъдна" система...Къде са уж спешната реформа там, която е най-важаната ако наистина претендират за изкореняване на туморите на Пеевски и Борисов...прогресивните изглежда на им пука...ще ходят на море...това изглежда е по-важно.
Не може ли без ваканция, редовите български граждани нямат почивка, то вяра смисъл от почивка с тия мутри