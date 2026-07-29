Русия рязко е увеличила превоза на петрол през Северния ледовит океан след задържането на танкери от европейски държави

Русия увеличава доставките на петрол за Китай по Северния морски път (СМП), съобщава Bloomberg. Най-малко шест танкера с руски петрол вече преминават или се подготвят да преминат по арктическия маршрут.
По данни на агенцията танкерът Breeze, придружаван от ледоразбивач, вече преминава през море Лаптеви. Още пет петролни танкера са се струпали край пристанище Диксон, преди да навлязат в ледените полета, където преминаването им се осигурява от още два ледоразбивача.
Тази година навигационният сезон е започнал по-рано от обичайното и доставките могат да достигнат рекордни обеми. За сравнение, през юли 2025 г. само един танкер е използвал Северния морски път за превоз на петрол.
Северният морски път, с дължина около 5600 км, преминава по арктическото крайбрежие на Русия и свързва европейските пристанища с Далечния изток през Арктика. За превозите към Азия този маршрут значително съкращава разстоянието в сравнение с преминаването през Суецкия канал.
По-краткият маршрут позволява на корабите по-бързо да се връщат за нови товари, което повишава ефективността на превозите. Използването на Северния морски път също така намалява зависимостта от маршрута през Червено море, където корабоплаването остава застрашено заради нападенията на йеменските хуси. По-рано няколко танкера, превозващи руски петрол, бяха атакувани край бреговете на Йемен.
По-традиционният износ през Новоросийск и Черно море през миналата седмица беше затруднен заради многобройните атаки на украински безпилотни летателни апарати срещу инфраструктура и плавателни съдове, като товаро-разтоварните дейности в пристанищата временно бяха преустановени.
Продължават и проблемите с превозите през Европа. От началото на годината властите на ЕС и Великобритания са задържали пет танкера, превозващи руски петрол. На 20 юли, в рамките на операция на държави от ЕС, беше задържан корабът MV South Star. От началото на годината Франция е задържала и впоследствие освободила танкерите Grinch, Deyna и Tagor. Великобритания пък задържа от 14 юни танкера Smyrtos, превозващ около 100 000 тона петрол.
Средният обем на морския износ на руски петрол остава над 4 милиона барела дневно вече пета поредна седмица. През миналата седмица от руските пристанища са били експедирани 28,47 милиона барела с 39 танкера, спрямо 27,03 милиона барела с 36 кораба седмица по-рано.
От началото на 2026 г. средният морски износ възлиза на 3,63 милиона барела дневно, което е с 300 000 барела дневно повече от средното ниво през миналата година. Този показател надхвърля средногодишните стойности за всяка година след февруари 2022 г.
Според Bloomberg се увеличават и доставките за Индия, както и разтоварването на руски петрол през египетския терминал Мерса ел Хамра.
През изминалата седмица приходите на Русия от износ на петрол са се увеличили с 440 милиона щатски долара, достигайки 2,01 милиарда долара. Това е третата поредна седмица на ръст, подпомогнат от повишението на световните цени на петрола.
Средната цена на руския петрол Urals, изнасян от балтийските пристанища, се е повишила с 5,30 долара до 53,55 долара за барел, а от черноморските пристанища – с 5,10 долара до 52,89 долара за барел.
Цената на сорта ESPO Blend, изнасян от Далечния изток, е нараснала с 2,40 долара до 66,09 долара за барел, а цената на руския петрол, доставян за Индия, за първи път от 14 седмици е отбелязала ръст, поскъпвайки с 4,90 долара до 70,17 долара за барел.
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10 коментара
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Само след месец той ще замръзне и с ледоразбивач не можеш мина, ако през това прелетните птици "Фламинго" не решат че е време за миграция от Азовско и Черно море към Северният ледовит океан. В края на краищата зима иде и те мигрират...
Ще ни изпревариш ;)
А как вървят нещата с дълбоководните пристанища на Украйна, основно около Одеса? Maersk спря да извозва от Черноморск и износа падна с 30%. Жалко за рекордната реколта на украинците от пшеница и царевица! Единственият път остава в чували на шлепове и по Дунава…
Защо, защото може.
Анарходемократите не знаят че омразата към Русия скъсява живота. Затова са толкова активни в омразата си.
Русия има най-мощните ледоразбивачи които целогодишно порят ледовете северно от Русия. По пътя им се намира град Певек където се намира единствения работещ малък модулен ядрен реактор в света наречен Ломоносов.
Русия има най-мощните ледоразбивачи които целогодишно порят ледовете северно от Русия. По пътя им се намира град Певек където се намира единствения работещ малък модулен ядрен реактор в света наречен Ломоносов.
Въртете кръгчета, кучки
те от тия 2.01 млрд $ след тва плащат на китайчетата 4-5 млрд $ за готов бензин и дизел. Бизнес схема, та дрънка. Съветска икономика в действие.
Ясно. Сега украинците ще думнат ледоразбивачите и Северният морски път ще отиде на х-у*й.