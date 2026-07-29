Кабинетът с план за спасяване на 800 млн. евро за "Развитие на регионите"

Министерският съвет прие план за действие за спасяване на 800 милиона евро по програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. Това съобщи вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов след заседание на кабинета.

Програмата, която се финнасира със средства от кохезионните фондове на ЕС, е с бюджет от над 3 млрд. евро. Към момента по нея са договорени около половината от средствата, но усвоени са едва 10 на сто.

"Пред нас стои опасността този ресурс да бъде безвъзвзвратно изгубен заради липса на визия и действия от предишни кабинети", отбеляза Пеканов.

Ключово за днешното решение бяха стъпките ни заедно с министър Иван Шишков за прекратяване на една опорочена процедура за насърчаване на малки и средни предприятия в Стара Загора, посочи той.

Става въпрос за процедура, по която имаме ясни индикации, че е била нагласена, манипулирани са оценките, критериите, по които са оценявани проектите по време на кабинета "Желязков", поясни той. По думите му това е било съобщено на новия кабинет през май от Европейската комисия (ЕК). Това е процедура за 127 милиона евро.

Пеканов благодари на бизнеса за конструктивния диалог по тази тема. Ще има нова процедура по правилни и обективни критерии, увери той.

Призовавам и народните представители, като бившия министър Николай Нанков, да не ми пишат писма с апели и да ни казват как нямало субективизъм, защото виждаме докъде ги заведе това политически, посочи вицепремиерът.

Минали са пет години, до момента са договорени едва около 50% от средствата, а са разплатени 10% от средствата по програмата за регионите, обясни още Пеканов.

"До края на тази година България трябва да декларира към ЕК изпълнени разходи в размер на 800 млн. евро. Ако не бяхме приели този план днес, щяхме да загубим тези 800 млн. евро", каза вицепремиерът.

Част от мерките са свързани с общините, включително осигуряване на финансиране за детската болница в Бургас. Предвижда се ресурс и за градската мобилност в София. Ще бъдат използвани средства за нови тролеи, автобуси и трамваи за столицата.

Решението на Министерския съвет включва и средства за въглищните региони.

В отговор на въпрос Атанас Пеканов посочи, че е спечелена битката за средствата по Плана за възстановяване и устойчивост за медицинските хеликоптери, "въпреки забавянията и факта, че не са построени хангарите".

Финансирани са хеликоптерите, а хангарите ще бъдат построени с пари от държавния бюджет, поясни той.

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