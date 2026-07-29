Разправия между "Прогресивна България" и "Възраждане" прекъсна за кратко заседанието на парламента

Разправия между Петър Стойчев от "Прогресивна България" и лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов прекъсна заседанието на парламента в сряда. За да успокои напрежението между двамата депутати и да възстанови реда в залата, председателят на Народното събрание Михаела Доцова обяви 30-минутна почивка.

Случката се разигра докато народните представители обсъждаха промени в закон, който засяга т.нар. особен управител в "Лукойл". Измененията се налагат заради решение на Конституционния съд, сезиран от партията на Костадинов в края на миналата година, което ограничава държавната намеса в дружествата на "Лукойл" в България.

Камерите на Българската национална телевизия показаха как двамата депутати спорят жестикулирайки, но репликите които си разменят не се чуват. В спречкването се намесва един от квесторите на Народното събрание, а след това Доцова обявява почивката.

В последното си изказване от трибуната лидерът на Възраждане нарича премиера Румен Радев "лъжец". Тезата си той аргументира с изказване на Радев от 12 ноември 2025 година, когато той (тогава действащ президент) твърди, че "институтът на особения управител с промените в закона води до подкопаване на правовия ред в страната".

"... Румен Радев всъщност сега заема същата позиция, която тогава заемаше правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН. Румен Радев опровергава собствените си думи от 12 ноември 2025 г. - следователно Румен Радев е лъжец", заяви Костадинов.

"Всеки ден ще казваме това, което вас очевидно много ви дразни - "Румен Радев е лъжец". Ще го казваме и ще показваме с негови изказвания", даде заявка той.

Малко след това към мястото на Костадинов в залата се насочва председателят на парламентарната група на "Прогресивна България". Двамата си разменят няколко реплики.

Докато дебатът в залата тече, а от трибуната говори съпредседателят на участващата в "Демократична България" партия "Да, България", спорът между Костадин Костадинов и хората на Радев продължава като този път до него е застанал и Петър Стойчев.

Минута по-късно телевизионните камери показват намесата на квестора, който следи за реда в залата и се чува гласът на Доцова: "Колеги, моля за тишина в залата. Колеги, определям 30-минутна почивка".

Малко по-рано през парламентарния ден председателят на Народното събрание наложи наказание на свой съпартиец - депутата Стоян Тричков от ПБ. Причината беше декларация, в която Тричков неколкократно нарече опонентите на формацията си "лъжци и долни манипулатори".

Поводът за декларацията бяха критиките за бюджета и отпадането на възможността за финансиране на национална детска болница от бюджета, които бяха определени като атака с "невярна информация и откровени фалшификации".

"Смятам, че декларацията, която прочете г-н Тричков, съдържаше думи, които не бяха в добрия тон", заяви Михаела Доцова.