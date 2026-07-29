Разправия между "Прогресивна България" и "Възраждане" прекъсна за кратко заседанието на парламента

Разправия между Петър Стойчев от "Прогресивна България" и лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов прекъсна заседанието на парламента в сряда. За да успокои напрежението между двамата депутати и да възстанови реда в залата, председателят на Народното събрание Михаела Доцова обяви 30-минутна почивка.
Случката се разигра докато народните представители обсъждаха промени в закон, който засяга т.нар. особен управител в "Лукойл". Измененията се налагат заради решение на Конституционния съд, сезиран от партията на Костадинов в края на миналата година, което ограничава държавната намеса в дружествата на "Лукойл" в България.
Камерите на Българската национална телевизия показаха как двамата депутати спорят жестикулирайки, но репликите които си разменят не се чуват. В спречкването се намесва един от квесторите на Народното събрание, а след това Доцова обявява почивката.
В последното си изказване от трибуната лидерът на Възраждане нарича премиера Румен Радев "лъжец". Тезата си той аргументира с изказване на Радев от 12 ноември 2025 година, когато той (тогава действащ президент) твърди, че "институтът на особения управител с промените в закона води до подкопаване на правовия ред в страната".
"... Румен Радев всъщност сега заема същата позиция, която тогава заемаше правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН. Румен Радев опровергава собствените си думи от 12 ноември 2025 г. - следователно Румен Радев е лъжец", заяви Костадинов.
"Всеки ден ще казваме това, което вас очевидно много ви дразни - "Румен Радев е лъжец". Ще го казваме и ще показваме с негови изказвания", даде заявка той.
Малко след това към мястото на Костадинов в залата се насочва председателят на парламентарната група на "Прогресивна България". Двамата си разменят няколко реплики.
Докато дебатът в залата тече, а от трибуната говори съпредседателят на участващата в "Демократична България" партия "Да, България", спорът между Костадин Костадинов и хората на Радев продължава като този път до него е застанал и Петър Стойчев.
Минута по-късно телевизионните камери показват намесата на квестора, който следи за реда в залата и се чува гласът на Доцова: "Колеги, моля за тишина в залата. Колеги, определям 30-минутна почивка".
Малко по-рано през парламентарния ден председателят на Народното събрание наложи наказание на свой съпартиец - депутата Стоян Тричков от ПБ. Причината беше декларация, в която Тричков неколкократно нарече опонентите на формацията си "лъжци и долни манипулатори".
Поводът за декларацията бяха критиките за бюджета и отпадането на възможността за финансиране на национална детска болница от бюджета, които бяха определени като атака с "невярна информация и откровени фалшификации".
"Смятам, че декларацията, която прочете г-н Тричков, съдържаше думи, които не бяха в добрия тон", заяви Михаела Доцова.
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4 коментара
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???? Пореден лобистки закон за улесняване на процедурите за изграждане на ветрогенератори, който ще обслужва олигархията, за сметка на бъдещето на България! ‼️ Без Стратегия за устойчиво енергийно развитие! Без анализ какъв процент от плодородната земеделска земя вече е загубен! Без оценката как това ще се отрази върху продоволствената сигурност на България след двадесет или тридесет години! ???? Хайде, първо да вземем да помислим за хората, а не за шепата олигарси, които ще усвоят европейски средства с цел унищожаване на българската природа. Коста Стоянов
Шекели, бтко, и Шекели!
Ще копирам тук мнанието си под един поовехтял материал от преди няколко дни по повод позиция на И. Мирчев. "На изборите общо взето, с малки деформации, се получава това, което народът иска към момента. Че пропагандата и машинациите имат някакво значение, имат. Ма това е положението на този етап. Всеки гласувал, смята че не греши. Даже и негласувалите смятат тъй. Тъй че споровете са доста безпредметни/безсмислени. Никой никого в нищо не може да убеди. Само се попържате, щот' вий сте правите винаги." А к.к. олеква все повече.
Копейките Ми (на Къстадин), са по-руzки от копейките Ти (на Радэф)