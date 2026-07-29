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България се включва в строежа на военен петролопровод на НАТО за над 1.2 млрд. долара

2 коментара
Снимката е илюстративна, Canva
България се включва в строежа на военен петролопровод на НАТО за над 1.2 млрд. долара, който ще преминава през наша територия. 
 
Решението е включено в дневния ред на правителственото заседание по предложение на министрите на отбраната и на енергетиката.
 
Проектът, предложен от Турция, предвижда тръбопроводът да преминава през България до Румъния, за да осигури енергийни доставки за източноевропейския фланг на Алианса. 
 
Oчаква се средствата да бъдат осигурени от НАТО и да не се изисква национално финансиране от българска страна. 
 
Според предварителните анализи този маршрут да е с около 1/5 по-евтин от други алтернативните предложения. 
 
Предложението бе на Анкара и е в рамките на усилията на НАТО да разшири мрежата си от военни тръбопроводи. Очаква се планираният тръбопровод ще бъде изключително за военни цели и няма да бъде отворен за цивилни доставки.
 
Тръбопроводът ще допълни успоредните действия, които предприемат Полша и Румъния за разширяване на изток на подземната мрежа на НАТО от тръбопроводи за гориво, която датира от Студената война и е известна като NATO Pipeline System (NPS). 

Ключови думи

НАТО петролопровод
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2 коментара

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  1. ultra
    #2

    Катамаран Боташов ли ще подписва договора от наша страна?

  2. dedomir
    #1

    щом е да се прави неква тръба, България винаги е за:) Е, в случая даже аз не съм против.

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