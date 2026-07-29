България се включва в строежа на военен петролопровод на НАТО за над 1.2 млрд. долара, който ще преминава през наша територия.

Решението е включено в дневния ред на правителственото заседание по предложение на министрите на отбраната и на енергетиката.

Проектът, предложен от Турция, предвижда тръбопроводът да преминава през България до Румъния, за да осигури енергийни доставки за източноевропейския фланг на Алианса.

Oчаква се средствата да бъдат осигурени от НАТО и да не се изисква национално финансиране от българска страна.

Според предварителните анализи този маршрут да е с около 1/5 по-евтин от други алтернативните предложения.

Предложението бе на Анкара и е в рамките на усилията на НАТО да разшири мрежата си от военни тръбопроводи. Очаква се планираният тръбопровод ще бъде изключително за военни цели и няма да бъде отворен за цивилни доставки.

Тръбопроводът ще допълни успоредните действия, които предприемат Полша и Румъния за разширяване на изток на подземната мрежа на НАТО от тръбопроводи за гориво, която датира от Студената война и е известна като NATO Pipeline System (NPS).