България се включва в строежа на военен петролопровод на НАТО за над 1.2 млрд. долара, който ще преминава през наша територия.
Решението е включено в дневния ред на правителственото заседание по предложение на министрите на отбраната и на енергетиката.
Проектът, предложен от Турция, предвижда тръбопроводът да преминава през България до Румъния, за да осигури енергийни доставки за източноевропейския фланг на Алианса.
Oчаква се средствата да бъдат осигурени от НАТО и да не се изисква национално финансиране от българска страна.
Според предварителните анализи този маршрут да е с около 1/5 по-евтин от други алтернативните предложения.
Предложението бе на Анкара и е в рамките на усилията на НАТО да разшири мрежата си от военни тръбопроводи. Очаква се планираният тръбопровод ще бъде изключително за военни цели и няма да бъде отворен за цивилни доставки.
Тръбопроводът ще допълни успоредните действия, които предприемат Полша и Румъния за разширяване на изток на подземната мрежа на НАТО от тръбопроводи за гориво, която датира от Студената война и е известна като NATO Pipeline System (NPS).
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Катамаран Боташов ли ще подписва договора от наша страна?
щом е да се прави неква тръба, България винаги е за:) Е, в случая даже аз не съм против.