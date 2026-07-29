"Помагат ни свише". Лавров заяви, че Бог се е намесил в назначаването на Путин за президент

Руският президент Владимир Путин е дошъл на власт благодарение на божествена намеса, обясни министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров.

"Това, че Борис Николаевич Елцин намери в себе си, казано направо, смелостта да предаде властта предсрочно, и че я предаде на човека, който единствен в онзи момент успя да съхрани Русия – това е такъв исторически поврат, който означава, че Русия все пак е белязана от Бога", каза ръководителят на руското външно министерство.

По думите на Лавров, когато Путин е дошъл на власт, страната е била "на ръба", а: "Когато стане съвсем тежко, ни помагат свише."

По-рано режисьорът и кремълски пропагандист Никита Михалков заяви, че преди повече от 20 години Путин му е съобщил, че се чувства избран от Бога.

"Разговаряхме и той ми каза: "Представи си кой бях и в кого се превърнах. Нима Господ направи това, за да доям онова, което другите не успяха да доядат?"", разказа детайли от беседата Михалков.

През 2025 г. и патриарх Кирил заяви, че руснаците трябва да благодарят на Бога за Путин и за "благополучното време".

Самият Путин е казвал, че никога не се е съмнявал защо е станал президент и никога не е съжалявал за това. По-рано той твърдеше също, че Русия "се управлява пряко от Бога", който е одобрил и войната ѝ срещу Украйна.

Протодякон Андрей Кураев коментира, че "отношението на Путин към религията е изцяло пиарско".

"Заедно с патриарх Кирил те вярват в такъв Бог, който е удобен за тях и който ги е назначил за свои представители тук, в Русия и на земята. Тоест това е един бог, който предварително одобрява всички техни действия", обясни духовникът.

Путин зае най-висшия държавен пост на 31 декември 1999 г., след като президентът Борис Елцин обяви предсрочната си оставка и му предаде президентските правомощия.

Преди това Путин заема ръководни длъжности в силовите структури и в правителството, включително като директор на Федералната служба за сигурност (ФСБ) и министър-председател.

След промените в руската конституция той има право да се кандидатира за шести президентски мандат през 2030 г., което би му позволило да остане на власт до 2036 година.