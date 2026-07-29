"Помагат ни свише". Лавров заяви, че Бог се е намесил в назначаването на Путин за президент

Руският президент Владимир Путин е дошъл на власт благодарение на божествена намеса, обясни министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров.
"Това, че Борис Николаевич Елцин намери в себе си, казано направо, смелостта да предаде властта предсрочно, и че я предаде на човека, който единствен в онзи момент успя да съхрани Русия – това е такъв исторически поврат, който означава, че Русия все пак е белязана от Бога", каза ръководителят на руското външно министерство.
По думите на Лавров, когато Путин е дошъл на власт, страната е била "на ръба", а: "Когато стане съвсем тежко, ни помагат свише."
По-рано режисьорът и кремълски пропагандист Никита Михалков заяви, че преди повече от 20 години Путин му е съобщил, че се чувства избран от Бога.
"Разговаряхме и той ми каза: "Представи си кой бях и в кого се превърнах. Нима Господ направи това, за да доям онова, което другите не успяха да доядат?"", разказа детайли от беседата Михалков.
През 2025 г. и патриарх Кирил заяви, че руснаците трябва да благодарят на Бога за Путин и за "благополучното време".
Самият Путин е казвал, че никога не се е съмнявал защо е станал президент и никога не е съжалявал за това. По-рано той твърдеше също, че Русия "се управлява пряко от Бога", който е одобрил и войната ѝ срещу Украйна.
Протодякон Андрей Кураев коментира, че "отношението на Путин към религията е изцяло пиарско".
"Заедно с патриарх Кирил те вярват в такъв Бог, който е удобен за тях и който ги е назначил за свои представители тук, в Русия и на земята. Тоест това е един бог, който предварително одобрява всички техни действия", обясни духовникът.
Путин зае най-висшия държавен пост на 31 декември 1999 г., след като президентът Борис Елцин обяви предсрочната си оставка и му предаде президентските правомощия.
Преди това Путин заема ръководни длъжности в силовите структури и в правителството, включително като директор на Федералната служба за сигурност (ФСБ) и министър-председател.
След промените в руската конституция той има право да се кандидатира за шести президентски мандат през 2030 г., което би му позволило да остане на власт до 2036 година.
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11 коментара
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А ний па колко сме му благодарни на Гундягата за божествения Радев. Друго си е да си гъст с шефа.
Какво общо има Исус? Той е Син Божий, а не самия Господ. Моля за малко четение преди списувание.
Мдааа.... Лично ТОЙ напускал милони фалшиви бюлютини за Ху.ло. Лично ТОЙ променил конституцията. Ко.нья пак е закусвал аржентинско брашно.
“Когато стане съвсем тежко, ни помагат свише." —— В сегашния момент това звучи твърде двусмислено. Лавров възхвала на Путин ли произнася или надгробно слово?
"...Нима Господ направи това, за да доям онова, което другите не успяха да доядат?..." ?!?!?!?!?
Това до кой период се отнася във времето, преди Исус или след?
Тавариша сигурно общува и с розовите слонове на медведев. Алкохола не прощава никому. А ако някой помага на тези измети руснаците, той със сигурност не е "свише" а " снише" - най-вероятно е тавариш ленин от пъкъла.
Само аз ли оставам с впечатление, че сякаш за Путин вече са започнали да говорят в минало време?
Дефиницията за ерес.
“По думите на Лавров, когато Путин е дошъл на власт, страната е била "на ръба". —— Разбираме, че Русия е била на ръба на пропастта. И виждаме, ме оттогава тя направи решителна крачка напред.