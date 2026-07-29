След пореден отказ от самолети за гасене на пожари WWF активира петиция до премиера

Природозащитната организация WWF България разкритикува управляващите за това, че за пореден път не се предвиждат средства в бюджета за закупуване на летателна техника за гасене на пожари при положение, че щетите от огнените стихии у нас нарастват.

Така България и Албания остават единствените държави в близост до обхванатия от хожари днес средиземноморски басейн, които нямат собствена специализирана летателна техника за гасене. Разговорите за закупуването на такава у нас са блокирани от поне 2 десетилетия – основно заради липсата на съгласие за това коя институция да стопанисва техниката – Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на земеделието и храните или държавният авиационен оператор, припомнят от WWF.

Опити и провали за закупуването на специализирана техника има в програмните периоди 2007-2013 г. и 2021-2027 г. на Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). Също така през 2021-2022 г. при подготовката на Националния план за възстановяване и устойчивост, през 2024 г., когато Народното събрание задължава Министерски съвет да закупи специализирана техника, но това не се случва, през 2025 г., при гласуването на проектобюджета на кабинета „Желязков“, който включва планове за закупуване на техника, както и при гласуването на бюджета на кабинета "Радев" на 24 юли 2026 г. Миналата седмица обаче с гласовете "против" и "въздържал се" на 123 депутата на "Прогресивна България" предложението за предвиждане на средства за специализирани вертолети отново се провали.

"Тази последователна нерешителност не може да бъде обяснена само с честите смени на правителства от 2021 г. насам, защото я предшества. Още по-притеснително е, че тя се случва на фона на ясна за институциите тенденция за рязък ръст както на броя пожари, така и на засегнатите площи през последните 3 десетилетия. Преките икономически щети от горски пожари пък са нараснали 8 пъти през последните 15 години", коментира Костадин Вълчев, инженер лесовъд и старши експерт "Гори" във WWF България

"Ясна е и тенденцията за удължаване на пожароопасния сезон до почти целогодишен рис к и за зачестяването на засушаванията и горещите вълни заради изменението на климата, което допълнително влошава ситуацията. По-влажното и хладно лято тази година намалява риска от горски пожари. Но се натрупва значително по-голямо количество биомаса (храсти, треви и т.н.), която при следващи по-горещи и сухи лета ще е като "бомба със закъснител". Ще се създадат условия подобни на тези в Калифорния през декември 2024 и при комбинация от неблагоприятни температури, влажност и вятър е с потенциал да бъде с катастрофални последици, а с климатични промени тези явления стават все по-чести. Затова е необходимо да работим за превенция и бърза реакция при възникване на пожар. Най-ефективна за бързото ограничаване и потушаване на горски пожар е специализираната авиация", допълва той.

Като реакция на новия отказ да се купят самолети за гасене на пожари WWF България призовава всеки гражданин, който иска да помогне за разрешаването на проблема с липсата на такава техника, да подпише петицията, заппочнала миналата година. Тя отново ще бъде внесена в отговорните институции тази година.

От огранизацията обясняват, че доставката на летателна техника отнема средно 4-5 години след поръчката ѝ. Затова междувременно едно добро решение за България е поръчването на такава на лизинг. Друго предимство на това решение е, че техниката на лизинг идва с обучен екипаж и ангажимент за обучението на местни авиационни екипи, напомнят от природозащитната организация, посочват от WWF България.

Природозащитниците благодарят на всички 67 депутати от петте парламентарно представени партии, гласували "за" предложението на депутата Любен Иванов за предвиждане на 60 млн. евро за закупуването на специализирана техника.

В предишни години при трудно овладявани горски пожари България е разчитала на помощта на държави с подобна техника по линия на европейския механизъм за помощ, както и на малкото български военни хеликоптери.