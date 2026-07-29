Ледоразбивач на "Грийнпийс" акостира във Варна в акция срещу добива на газ в Черно море

Емблематичният ледоразбивач на природозащитната организация "Грийнпийс" – Arctic Sunrise, акостира във Варна на 7 и 8 август в акция срещу добива на природен газ в Черно море.
Посетителите на кораба ще могат да се запознаят с капитана и с част от международния екипаж, както и да научат повече за кампаниите на "Грийнпийс" в защита на океаните. Акцията е под мотото "Живо Черно море без нефт и газ" и в двата дни представители на организацията ще обяснят на гражданите колко важно е опазването на Черно море – едно от най-големите природни богатства на страната ни. Неговите крехки екосистеми са подолжени на индустриален натиск, рискове от преноса на петролни продукти и от добива на изкопаем газ, военни действия и климатични промени, посочва се в съобщението на "Грийнпийс".
Организацията се противопоставя на новите проекти за добив на газ в Черно море, защото вярва, че бъдещето на морето е по-ценно от крупните печалби на компаниите за изкопаеми горива. Новият добив би увеличил риска за вече уязвимата морска среда и би задълбочил последиците от климатичната криза.
"Черно море е твърде ценно и чувствително, за да бъде превръщано в мазутен коридор и поле за нов добив на нефт и газ. В момент, когато климатичната криза вече променя морските екосистеми пред очите ни, имаме нужда от защита на природата и инвестиции в чиста енергия, а не от още зависимост от изкопаеми горива", заяви Меглена Антонова, директор на "Грийнпийс" - България преди пристигането на кораба.
Инициативата "Градове без газ" пък ще насърчава общините да инвестират в енергийна ефективност и местни възобновяеми източници вместо в нова газова инфраструктура. Организацията отбелязва, че енергийната сигурност вече не означава просто достатъчно гориво, а по-малко зависимост от вносни енергийни ресурси. Целта е да се покажеат примери на европейски градове, които заменят зависимостта от газа с чисти и устойчиви енергийни решения.
Arctic Sunrise е една от емблемите на "Грийнпийс". Построен за работа в ледени води през 1975 г., той става част от флота на организацията през 1995 г. и оттогава участва в експедиции и кампании по целия свят – от Арктика и Антарктика до бреговете на Амазония и Африка. Корабът е използван както за документиране на замърсяване и разрушителни индустриални практики, така и за научни изследвания, свързани с климатичните промени, биоразнообразието и състоянието на океаните. През годините Arctic Sunrise се превръща в символ на мирните действия в защита на природата и вдъхновява милиони хора по света да вярват, че промяната е възможна, заявяват природозащитниците.
Корабът ще е достъпен за посетители на 7 август от 16 до 20 часа и на 8 август от 10 до 12 и от 13 до 18 часа. Посетителите ще бъдат посрещнати на борда от доброволци на организацията, които ще покажат кораба и ще разкажат за експедициите на Arctic Sunrise.
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3 коментара
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Браво! Така е като нямаме държава или по-скоро имаме държава завладяна от шайка олигарси, за които правила и правосъдие няма...
Бъргарските служби, за които се предполага че защитават националните ни интереси, трябва да установят кой финансира акцията на Грийнпийс и чии комерсиални интереси застрашава добива на газ в Черно море.
На България отдавна е забранено да добива газ!Познайте от кого!?