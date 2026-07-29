Ниският Дунав разкри кости на мамут край русенското село Ряхово

Древни останки от мамут са открити заради ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово, съобщи директорът на Регионалния исторически музей в Русе проф. Николай Ненов.

Сигналът на необичайната находка бил подаден от местни жители и специалисти от Екомузея в Русе са разпознали долна челюст, два бивника и вероятно ребро от мамут.

Предварителната хипотеза е, че останките не са донесени от течението на реката. По думите на Ненов досега в района са откривани множество подобни останки. Те са били вадени с драгажна техника от речните наноси, но настоящият случай е различен, тъй като откритите части са концентрирани на едно място. Това дава основание да се предполага, че животното е загинало именно там.

Според проф. Ненов учени и при предишни наблюдения са посочвали, че районът може да крие подобни находки. Предполага се, че преди хилядолетия мястото е представлявало блато, където животното е загинало.

"Не бих го нарекъл сензация, но всяко откриване на такива древни останки е много важно за науката", каза още директорът на Регионалния исторически музей в Русе.

Пренасянето на костите в музея ще стане в четвъртък сутринта. Там те ще бъдат изследвани от какъв точно вид мамут са, ще бъдат консервирани и експонирани.

Засега специалистите смятат, че вероятно става дума за един индивид, но окончателно заключение ще бъде направено след приключване на експертизите.

В русенския Екомузей с аквариум има останки от три вида мамути, обитавали този район преди хилядолетия. Става дума за период между 14 и 80 000 години.