Медта поскъпна с над 20%: Без индексация на риск са изложени ремонти в енергетиката

Скокът в цените на металите на световните борси, съчетан с нелоялна конкуренция от компании извън ЕС, поставя под въпрос поддръжката на българските ТЕЦ, ВЕЦ и електрически мрежи. За това алармира Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) и настоява за спешна промяна в правилата за обществени поръчки, предвиждаща индексация на договорите според борсовите цени на металати.

Организацията посочва, че по данни на Националния статистически институт цените на производството на основни метали отбелязват двуцифрен ръст спрямо миналата година – с 19.8% през април и 21.5% през май. Основен двигател е медта, чиято цена на Лондонската борса (LME) е прехвърлила 12 000 – 13 000 щатски долара за тон. Тъй като медта формира до 60% от цената на материалите при всеки ремонт на генератор или трансформатор, поскъпването прави предварително планираните бюджети неизпълними, посочват от БАСЕЛ в позиция, разпратена до медиите.

Проблемът за фирмите изпълнители на обществени поръчки е, че цените по българските търгове са твърди – фиксирани предварително и без механизъм за корекция при промяна на борсовите котировки. Така рискът от поскъпването се прехвърля изцяло върху дружествата.

"Няма как една българска компания да спечели търг при едни цени, а 6 месеца по-късно да купува медта с 30% по-скъпо и да изпълни договора без риск от фалит", коментира ситуацията председателят на БАСЕЛ Димитър Белелиев. По думите му съседни държави като Гърция, Сърбия и Черна гора вече прилагат формули за индексация на основните материали спрямо борсовите цени, докато у нас подобен механизъм липсва.

Към борсовия шок се добавя и конкуренция от компании извън ЕС – основно от Китай, Индия и Турция, допълват от БАСЕЛ. По данни на асоциацията над 60% от търговете в електротехниката у нас се печелят от фирми извън Европейския съюз, които разполагат с държавни субсидии в собствените си страни, могат да поемат поскъпването на суровините и предлагат по-ниски цени от българските конкуренти. "Изискването за над 50% европейско участие не е нова практика за България и просто трябва да се възстанови", пояснява Белелиев.

Затова БАСЕЛ настоява за две конкретни промени в обществените поръчки в енергетиката. Едната е да се въведе формула за корекция спрямо борсовите цени на медта (LME) и другите основни метали във всички договори за обществени поръчки. Другата е да се предвиди минимум 50% европейско и българско участие – в проекти, финансирани с публични средства.

"Въпросът не търпи отлагане. Без промяна в правилата рискуваме поддръжката на важни енергийни съоръжения в страната да остане без изпълнители, а сигурността на енергийната система да бъде застрашена", заявява Белелиев.

В БАСЕЛ членуват 130 организации – производители на електрически и електронни изделия, фирми за ремонт и изграждане на електрически инсталации, доставчици на компоненти и др., с общ годишен оборот около 2 млрд. евро. Електроиндустрията е отрасълът с най-голям принос в износа на България за 10-та поредна година, отбелязват от асоциацията.