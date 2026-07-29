Общината укрепва спешно банята в "Горна баня"

Сградата на банята в софийския квартал "Горна баня" се руши от години. Докато се чака задвижването на процедурата за ремонт на зданието, се наложи то да бъде аварийно укрепено. Работата по обезопасяването на сградата, която е паметник на културата, започна в сряда.

"Целта на аварийните дейности е да бъдат обезопасени сградата и прилежащото пространство от падащи керемиди, ламаринени обшивки и части от мазилки, както и да се предотврати проникването на вода в зоната на компрометираната покривна конструкция. По този начин ще бъдат ограничени допълнителните увреждания по конструкцията и фасадата на сградата", обясниха от Столичната община.

Необходимостта от спешната намеса възникна след пропадането през последните седмици на част от покрива над главния вход на банята.

Преди няколко седмици от общината обявиха, че са разработили идеен проект за реставрация на банята в "Горна баня". Той внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата. След това трябва да бъде издадено разрешение за строеж. Трябва обаче да бъде обявена и обществена поръчка за избор на изпълнител на проекта. Документацията за търга се подготвя от район "Овча купел".

От Столичната община обещаха да осигурят пари за ремонта, който се чака от дълго време.