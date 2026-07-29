Schneider Electric e напът да придобие българската Shelly Group за 1.3 млрд. евро

Френският гигант Schneider Electric SE води преговори за придобиване на българската Shelly Group SE, производител на интелигентни устройства за дома. Новината съобщи в сряда агенция Bloomberg.

Френската фирма за индустриални технологии работи с консултанти, докато договаря сделка на цена от около 70 евро на акция, включително за големи дялове, притежавани от учредители, казаха някои от източниците. Това би оценило базираната в България компания на около 1.3 милиарда евро.

Акциите на Shelly се търгуват във Франкфурт и София. Акциите скочиха с 10% до 64.20 евро в 11:02 ч. във Франкфурт, което даде на компанията пазарна стойност от 1.2 милиарда евро. Най-големите инвеститори в Shelly са нейните съоснователи Димитър Стоянов Димитров и Светлин Илиев Тодоров, показват данни, събрани от Bloomberg, уточнява "Инвестор.Бг”.

Обсъжданията продължават и сделката все още може да се провали, казаха източниците, пожелали да бъдат анонимни, обсъждайки поверителна информация. Представител на Schneider Electric отказа коментар. Говорител на Shelly не можа веднага да предостави коментар.

Shelly оперира в така наречения пазар на "Интернет на нещата" (IoT), екосистема от продукти, предназначени да внесат автоматизация в домашния живот. Гамата на Shelly включва интелигентни сензори и осветление, както и интелигентни контакти за стена, показва уебсайтът ѝ.

Сделка за Shelly би се вписала в плановете на Schneider Electric за увеличаване на приходите от устройства за интелигентен дом. Schneider Electric вече управлява IoT платформа, наречена EcoStruxure, която е внедрена в приблизително 480 000 обекта в здравеопазването, развлеченията, търговията на дребно и други основни сектори.