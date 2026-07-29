Управляващите бетонираха контрола си във фирмите на "Лукойл" за корабно и авиогориво

Управляващите от "Прогресивна България" предприеха действия на два фронта, за да бетонират контрола си в две от българските дружества на санкционираната от САЩ и Великобритания руска компания "Лукойл" – тези за доставка на корабно и авиационно гориво. Това се наложи в отговор на решението на Коституцианния съд от миналата седмица, което обяви за незаконно назначаването на особен управител в компаниите "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл България Бункер".

Докато в парламента вървяха горещи дебати по поправките в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, редактиращи отменените текстове така, че особеният управител да запази поста си в двете фирми, Министерският съвет реши да ги обяви за обекти, свързани с националната сигурност на България, за да могат напълно да отговарят на буквата на закона. Часове по-късно законовите поправки минаха скоростно две четения в пленарна зала, без възможност за внасяне на предложения за промени в парламентарната икономическа комисия.

След заседанието на кабинета вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви пред журналисти, че правителството уважава частната собственост и интереси, но се ръководи единствено и основно от интереса на българските граждани, домакинства и потребители.

"Решихме и този наследен проблем", заяви Пулев и информира, че България ще поиска отново удължаване на дерогацията от санкциите на САЩ за "Лукойл", която изтича на 29 октомври 2026 г. Миналата седмица пък е подадено официално искане за удължаване на лиценза за дерогацията от страна на британските власти, която изтича на 13 август 2026 г., стана ясно още от думите на Пулев.

"Предприели сме всички нужни действия, във всеки един момент българското правителство през института особен търговски управител е подсигурило изпълнението на санкциите. Буквално не сме били в нарушение нито един ден и час, не е имало и една молекула руски петрол, която да е преработена в "Лукойл България“, работи се само с несанкционирани доставчици на петрол", декларира вицепремиерът.

Междувременно след остри реплики в Народното събрание бяха приети на първо четене законовите поправки, запазващи правото на сегашния особен управител на активите на "Лукойл" в България Евгени Симеонов да продължи да контролира доставчиците на керосин и корабно гориво.

Законопроектът на управляващите беше междувременно на първо четене в парламента със 139 гласа "за", 11 "против" и 47 "въздържал се". Подкрепиха го от "Прогресивна България", ДПС и един депутат от ГЕРБ-СДС. "Възраждане" гласуваха "против", както и един депутат от "Демократична България", а останалите от ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" се въздържаха.

Отхвърлени с 22 гласа "за", 26 "против" и 152 "въздържал се" бяха предложенията на "Демократична България" да се оспорва съдебно назначаване на особен управител и периодично да се преразглеждат основанията за избора му, както и да се върне положението да има повече от един особен управител, но не повече от трима.

По предложение на Стефан Белчев от "Прогресивна България" веднага започна обсъждането на текстовете от законопроекта на второ четене, което бе посрещнато остро от опозиционните партии.

Цончо Ганев ("Възраждане") се възмути от това, тъй като обяви, че партията му смята да предложи поправки между двете четения. А лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов и съпартиецът му Борис Аладжов бяха наказани със "забележка" заради използване на обидни думи по адрес на премиера Румен Радев. В дадената от шефката на парламента Михаела Доцова 30-минутна почивка Костадин Костадинов успя да се спречка с Петър Стойчев от "Прогресивна България" заради бързането и обвини управляващите, че погазват правилника на парламента.

Според Слави Василев от "Прогресивна България" това се налага, защото нескопосано приетият закон от миналата година, част от чиито текстове Конституционният съд отмени, поставя държавата в неудобна и опасна ситуация утре да се окаже, че няма авиационно и корабно гориво и летищата и пристанищата да спират да функционират.

За потенциален проблем пред двете дружества заради съдебното решение призна и Надежда Йорданова от "Демократична България", но според нея и сега предложеният от управляващите подход няма да съответства на Конституцията. Вие казвате, че обектите, предназначени за търговия на нефт, могат да станат част от критичната инфраструктура. Тази хипотеза дава неограничена власт на Министерския съвет кои точно обекти да включи като част от критичната инфраструктура в страната и кои не, коментира тя. Освен това Йорданова посочи, че управляващите остават намесата на държавата, назначаването на особен управител отново без съдебен контрол.

Бившият министър на енергетиката и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Жечо Станков посочи, че правителството на Росен Желязков е имал броени дни да бъде защитен националният интерес и са успяли да гарантират на територията на страната да има достатъчно гориво за гражданите. Според него законопроектът на "Прогресивна България" потвърждава законопроекта на ГЕРБ на сто процента и само добавя след "съхранение" думата „търговия“. Станков заяви, че "си посипва главата" заради тази една дума, пропусната заради краткия срок.

В крайна сметка промените минаха и второ четене и се чака обнародването им в Държавен вестник в петък.