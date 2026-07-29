Излезлият извън контрол AI агент, който избяга от OpenAI и извърши неколкодневна хакерска атака срещу компанията за изкуствен интелект Hugging Face, е компрометирал и клиент на втора технологична фирма. Става въпрос за Modal Labs, според ръководител в дружеството и двама други източници на Reuters, запознати с въпроса.
Ръководителите на Modal посочиха, че самата компания не е била хакната.
Според хронологията, публикувана от Hugging Face във вторник, агентът е пробил т.нар. "пясъчник", (изолирана среда за тестване), "хостван върху инфраструктура на външен доставчик", преди да го превърне в стартова площадка за по-широкия хакерски пробив.
Външният доставчик не беше назован в публикацията в блога, но главният технологичен директор на Modal Акшат Бубна заяви, че агентът се е възползвал от уязвим код, написан от клиент и хостван на платформата на Modal.
От Modal заявиха, че клиентът е "публикувал неудостоверена крайна точка (endpoint), която е позволила на всеки в интернет да използва техните пясъчници за изпълнение на код", дигиталният еквивалент на това да оставиш вратата отворена в интернет.
"Платформата или изолацията на Modal не са били компрометирани по никакъв начин", каза Бубна.
Въпреки че компрометирането на клиента на Modal е било само първоначална стъпка в по-широката хакерска кампания срещу Hugging Face, то показва, че агентът е действал в по-широк обхват, отколкото беше известно досега.
От OpenAI отказаха конкретен коментар относно хакването на един от клиентите на Modal, като вместо това препратиха Reuters към актуализация, в която компанията посочва, че нейният агент е пробил четири акаунта в четири отделни услуги. OpenAI не идентифицира тези услуги, но лице, запознато с въпроса, посочи Modal като една от тях.
Компанията заяви, че не е установила "никаква друга дейност със степен на сериозност или мащаб като тази, която споделихме по отношение на Hugging Face, включваща пробив на ниво платформа".
Влизането без разрешение в началото на юли в Hugging Face, извършено от излязъл извън контрол агент, който OpenAI е тествала, привлече световното внимание, напомняйки за научнофантастични сценарии за изкуствен интелект, полудял извън контрол.
Миналата седмица Reuters съобщи, че OpenAI не е забелязала, че нейният агент е излязъл извън контрол, чак след като заплахата вече е била овладяна и ФБР е било уведомено. От OpenAI тогава заявиха, че в репортажа на Reuters има неточности, но не навлязоха в подробности.
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