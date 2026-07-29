Йотова няма да наложи вето на бюджета на Радев

Президентът Илияна Йотова, която във вторник получи подкрепата на партията на Румен Радев "Прогресивна България" за кандидатурата си за президентските избори през есента, няма да наложи вето на първия бюджет на управляващите, макар те да не го припознават като свой. Това стана ясно от изявление на Йотова в сряда.

Във вторник "Продължаваме промяната" внесе при президента подписка, подкрепена от над 32 000 български граждани, с призив да бъде наложено вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г. От ГЕРБ пък казаха, че ще сезират Конституционния съд.

От приемането на бюджета в Народното събрание са постъпили 69 становища на политически партии, синдикати, граждански организации, съобщи държавният глава. Тя уточни, че в четири от становищата е имало мотивирани искания за връщане на закона за ново обсъждане, т.е. за налагане на вето. Йотова увери, че всяко становище е било внимателно прегледано.

Разбираеми са опасенията, свързани с размера на бюджетния дефицит, с изменение и допълнение на вече действащи закони през преходните и заключителните разпоредби на закона за бюджета, заяви още президентът. Разбираеми са, защото измененията и допълненията в закони трябва да се случват след дискусия и разглеждане на самите закони, да има обсъждане и задължителна оценка на риска, смята Йотова. Разбираеми са и принципно подкрепяме изразените в множество становища искания за по-голяма финансова дисциплина и за по-отговорно управление на публичните средства, подчерта също тя.

Йотова каза, че ще припомни факти, които до голяма степен са и аргументи за нейното решение. Тя посочи, че седем месеца България работи в условията на два пъти удължен бюджет за 2025 г., който е разработен и приет в лева, докато от 1 януари 2026 г. България вече прие еврото.

На 10 юли 2026 г. Съветът на Европейския съюз (ЕС) откри процедура по прекомерен дефицит, надвишаващ 3% от брутния вътрешен продукт по член 126 от Договора за функционирането на ЕС, отбеляза също президентът. Тя коментира, че препоръките са за предприемане на мерки за постепенно ограничаване на дефицита и неговото намаляване през следващите три години, а в дискусиите за бюджета към констатациите на ЕС се прибавят изнесени данни за фактическото състояние на публичните финанси в държавата.

"Над 3 млрд. евро не са разплатени. Около 1 млрд. няма да влязат в приходната част на бюджета, защото авансово вече са прибрани. В тези 3 млрд. се включват задължения, поети в предишни години, но неразплатени до този момент – от парите на общините до сключване дори на извънсъдебни споразумения с фирми и компании, защото са изработили това, което е трябвало, но не са получили парите си", каза Йотова.

По този въпрос очаквам министерствата и агенциите да допълнят тази картина, защото имам опасенията, че не всичко се знае все още. Сега обаче настъпи моментът за плащане на старите сметки, заяви държавният глава, преповтаряйки тезата на министър-председателя Румен Радев. По думите на президента Законът за държавния бюджет за 2026 г. влиза в сила с обратно действие – от 1 януари тази година, а се приема в края на седмия месец, когато значителна част от приходите и разходите вече са реализирани и това затруднява изключително много планирането.

Йотова посочи и друг аргумент за решението си да обнародва закона за държавния бюджет. Въпреки забележките по някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата, подчерта тя. Като мотив държавният глава посочи и това, че страната ни, по думите ѝ, е единствената страна в ЕС, която във финансово отношение работи в тези условия.

Връщането на закона за ново обсъждане в парламента би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 г., категорична е Йотова.

Многократно повече от негативните становища са призивите към президентската институция час по-скоро този частичен бюджет за пет месеца да влезе в сила, защото нито една система, организация, структура, фирма, компания не може да приеме собствения си бюджет в момента и да направи остатъчно планиране, съобщи също държавният глава.

Според Йотова, ако бюджетът бъде върнат за ново обсъждане, ще се стигне до блокиране на дейността на общини, на социални плащания, здравеопазване, образование.

Някои от най-оспорваните предложения са оставени за бюджета за 2027 г., посочи президентът. Йотова изрази надежда, че тогава ще има още по-сериозен и прецизен анализ, както и на обществено разискване, с ясна оценка за риска от тяхното приемане.

Що се отнася до противоконституционни записи в гласувания бюджет, правният екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти конституционалисти в страната, не намират основания за противоконституционност, отбеляза президентът.

Според държавния глава общественият интерес изисква да се възстанови нормалният бюджетен процес, както и функционирането на държавата.

Считам, че усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени към работата по бюджета за 2027 г. Там трябва да се извършат дългоочаквани реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват, смята Йотова. По думите ѝ трябва да се работи и за синхронизиране на собственото ни законодателство и най-вече гарантиране на финансовата сигурност на българските граждани и предпоставки за икономическото развитие на страната.

Съзнателно не влизам в политическата риторика, каза в края на изявлението си Йотова. Тя посочи, че изработването на бюджета и неговото прилагане е изцяло в компетенциите на Народното събрание и Министерския съвет. Знам, че това е най-политическият закон в страната, в който ясно се открояват политиките на управлението, мнозинството и на опозицията, добави президентът. Според нея обаче споровете трябва да са конструктивни.

За мен бюджетът не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или самоцелно вето, категорична бе Илияна Йотова. Тя информира, че концепцията и становището на президентската институция относно бюджета ще бъдат публикувани на сайта на институцията до два дни.