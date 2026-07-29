"Съблазън": Патриархът пак наказа Никанор, но не го пуска от църквата

След острата си позиция срещу българския патриарх Даниил, игуменът на Гигинския манастир "Св. св. безсребърници и чудотворци Козма и Дамян" архимандрит Никор за втори път беше наказан с "аргос" - пълно запрещение от свещенослужение за 15 дни.

В същото време за пореден път молбата му да напусне Българската православна църква най-вероятно не е уважена и не е получил отпусно писмо, за което настоява от близо две години.

"Приемаш украински деца за две седмици - получаваш 15-дневен аргос. Познах, нали? Ясно ми беше за какво ме викат в митрополията. Ама не ми е ясно защо", написа архимандрит Никанор в публикация в социалните мрежи в сряда.

Ден преди това монахът остро критикува патриарх Даниил и го призовава да напусне поста си.

Вторият "аргос"

Този път църковното наказание "аргос" е наложено заради "държание, несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и подронващо авторитета на Църквата", става ясно от съобщение на БПЦ.

В заповедта за аргоса се посочва, че в деловодството на Софийската митрополия във вторник е постъпила молба за образуване на църковно наказателно дело за извършени църковни провинения заради публикацията на архимандрита в социалните мрежи.

"В молбата са изложени мотиви, че публикацията на архимандрит Никанор накърнява авторитета на БПЦ - БП и достойнството на Българския патриарх, с което се поражда тежка съблазън сред вярващите, насърчава се неуважение към установената църковна власт и се създава опасност от разделение и смут в църковната общност", гласи заповедта.

Наказанието на монаха се налага на основание на два члена на устава на БПЦ - чл. 95, т. 19 и чл. 139, ал. 2. Член 95, т. 19 гласи, че правомощията на епархийският митрополит е "отечески да увещава провинили се клирици и когато поради естеството на провинението и за избягване на обща съблазън е потребно непосредствено и бързо архиерейско въздействие, да налага аргос".

В чл. 139, ал. 2 пък се посочва, че на "клирици и монашестващи е забранено да имат държание, несъвместимо с техния сан и подронващо авторитета на Църквата".

От Българската патриаршия посочват, че е направен опит заповедта да бъде връчена на монаха от трима клирици на Софийската епархия. Установено било обаче, че "отсъствието му от манастира без благословението на епархийския му митрополит (партиарх Даниил -б.а)". По тази причина архимандрид Никанор е бил уведомен по телефона за наказанието.

"Обади ми се викарният епископ дядо Йоан да ми съобщи за наказанието, понеже пратили трима попа да ми го донесат в манастира, но не ме намерили там", написа отец Никанор на страницата си във Facebook.

Любопитно съвпадение

През есента на 2025 г. на монаха отново му беше наложен аргос за "системни нарушения - неизпълнение или немарливо изпълнение на църковните правила".

В православната традиция "аргос" се налага сериозни нарушения, като: криминални престъпления, самоволно служение без глагословение, непокорство към духовната власт, канонически и догматически провинения и постъпки, несъвместими със сана.

Архимандритът обаче обяви, че не е извършвал канонични нарушения. Още тогава той каза, че наказанието му е съвпаднало с тръгването на група украински деца от манастира.

"След като през есента приехме група украински деца в манастира бях извикан в митрополията и ме наказаха с "аргос" - пълно запрещение от свещенослужение за 15 дни. Вчера изпратихме втора група деца и - отново ме викат в митрополията. Случайност? Не мисля. Аз нямам дял с тези хора", написа архимандрит Никанор във вторник.

На 20 юли Църногорският манастир край село Гигинци за втори път посреща група деца от украинската Сумска област. И наказанието от Българската православна църква, която по думите на отеца е "пленена и заробена" от Кремъл не закъсня, макар основанието за него формално е друго.

"Ще направя хаир на патриарха"

"Приятели, ние монасите сме особена порода хора. Свикнали сме на послушание, както и да обръщаме другата буза. Ще направя един хаир на патриарх Даниил, ще му направя един ибадет и ще се подчиня на поредното наказание, което по евангелски трябваше да е награда или поощрение. Да види, че мога да си надвия на ината", пише днес архимандритът. Думата ибадет идва от арабския език и на български се превежда като "богослужение" или "почит".

Той призовава патриархът също да надвие ината си и да "покаже отеческа любов, прошка, Христовото смирение пред учениците", и да му даде отпусно писмо. Архимандрит Никанор желае да напусне Българската патриаршия още от избора на Даниил за патриарх през юни 2024 г.

"Като по учебник на КГБ! Патриарх Даниил Български, да ви е честит! Моят патриарх от днес се казва Вартоломей Ι", написа Никанор тогава, а след това връчи и молбата си за освобождаване лично на патриарха.

Патриархът върна оставката на Никанор, а впоследствие двамата проведоха и обща среща, за да изгладят различията и да се опитат да работят заедно.

"Явих се на разговор с него, но той ме задържа с лъжливи обещания, че сме щели да работим с него за доброто на БПЦ. И почти веднага започна подмолна административна война срещу мен и срещу братството на Църногорския манастир", написа монахът във вторник.

По думите му още преди година и половина се оттеглил от игуменството на манастира, както се полага по Устав, за да получи отпусно от БПЦ.

"Патриарх Даниил презря волята на манастирското братство и не спази Устава на БПЦ", посочва Никанор, като във вторник прибегна до по-остър тон.

"Давам му последен шанс да ми подпише отпусно писмо и да се разделим поживо, поздраво. Не мислете, че ми е много забавно да се занимавам само с неговите глупости.Реши ли пак да ме “наказва” и т.н., този път няма да си играя на църква и ще го пренебрегна. Поисках сам да си тръгна от Църногорския манастир - не рачи. Остана ли, обаче, ще трябва да ме изведе от там мъртъв! Зная, че той има опит в тези работи, но пък мен не ме е страх", написа Никанор във вторник.

Ден по-късно - в сряда, очевидно монахът е размислил и казва, че ще изтърпи и повторното си църковно наказание. Архимандритът се обръща и към своите приятели и последователи в социалните мрежи, призовавайки ги да приемат аргоса като общ.

"Този аргос го приемете и вие - нека бъде наш общ, и нека не посещаваме храмовете на Софийска епархия на БПЦ и да не палим свещи в тях, а да се молим вкъщи пред домашните икони. Пък за Голяма Богородица аргосът ни ще е минал и ще идем да се причастим", пише Никанор.

Той неколкократно е критикувал действията и позициите на българския патриарх и подкрепата му към близката до Москва Украинска православна църка. Заради тези свои позиции българският патриарх получи специални благодарности от руския патриарх Кирил в поздравителното му послание по повод втората годишнина от патриаршеската интронизация на Даниил, която беше в края на юни 2026 г.