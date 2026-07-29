София купува 42 автобуса втора ръка за градския транспорт

Столичната община ще даде около 5 млн. евро без ДДС за 42 автобуса втора ръка, които да вървят по линиите на градския транспорт. Превозните средства са "Мерцедес" и са произведени през 2017 и 2018 г.

От документите по обществената поръчка за доставката им става ясно, че преди да тръгнат по улиците на София, превозните средства са се движили във Виена. Пробегът на автобусите е между 415 000 и почти 480 000 км.

Автобусите ще бъдат доставени от фирмата "Силвър Стар Моторс", която е единственият участник в поръчката. Тя е официален дистрибутор на Mercedes-Benz в България.

Първите 25 "нови" стари автобуса за градския транспорт трябва да пристигнат за 60 дни от подписването на договора. За останалите 17 доставката трябва да се реализира в рамките на 425 дни, или близо 14 месеца.

Вместо още по-стари автобуси

Превозните средства би трябвало да обслужват натоварените линии 94, 204 и 280. И сега по тях се пускат стари дизелови автобуси като този, който катастрофира на моста при Четвърти километър на бул. "Цариградско шосе". Той също беше "Мерцедес", но на над 20 години и с над 1 млн. километра пробег.

Въпреки съмненията за техническа неизправност, довела до катастрофата, късно във вторник от общинската транспортна фирма "Столичен автотранспорт" съобщиха, че превозното средство е било в изправност.

Общинското дружество ползва още 39 превозни средства от същия модел и година на производство, а общо има над 110 автобуса на над 20 години, коментира преди ден председателят на комисията по транспорт към Столичния общински съвет Иван Таков.

Въпросът със смяната на най-старите превозни средства на общинския транспортен оператор е от години. Преди няколко месеца се разрази и скандал покрай поръчка на "Столичен автотранспорт" за "нови" стари автобуси. Според съветници от "Продължаваме промяната – Демократична България" при подписване на договор с избрания изпълнител ще бъдат доставени прекалено стари превозни средства на много завишени цени. Въпреки това ръководството на общинското дружество си купи автобусите, произведени през 2008 г. Сделката е за 25 рейса за общо 2.37 млн. евро, а поръчката включваше и доставка на още превозни средства втора ръка.

Еврофинансиране и заеми за транспорта

Още през 2024 г. Столичният общински съвет гласува програма за придобиване на нови автобуси, трамваи и тролеи за общо около 500 млн. евро. Част от поръчките за доставката на тролеи, трамваи и електробуси вече са приключили, а наскоро общинският съвет одобри отпускането на пари на "Столичен електротранспорт" за плащане на първите суми по договорите за доставката им.

Останалата част от сумата все още не е осигурена. В сряда зам.-кметът по финансите Георги Клисурски коментира, че парите ще се осигурят чрез дългосрочен заем или друг финансов инструмент, като емисия на облигации. Парите би трябвало да са и за подобряване на транспортната инфраструктура. Намерението е да бъдат закупени около 200 нови автобуса, поне 20 нови трамвая и приблизително 75 нови тролейбуса. Общата стойност на инвестицията се оценява на около 300 млн. евро, обясни Георги Клисурски пред Bloomberg TV Bulgaria.

От няколко месеца кметът Васил Терзиев обяснява, че част от парите може да дойдат и от европейските програми, въпреки че до момента пари за подобна инвестиция по тях нямаше. В сряда вицепремиерът Атанас Пеканов обяви, че се налага пренасочване на около 800 млн. евро по програмата "Развитие на регионите" 2021–2027 г. Част от средствата ще са за купуване на нови превозни средства за градския транспорт в София.

По-късно стана ясно, че става въпрос за 125 милиона евро европейско финансиране за закупуване на 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая за градския транспорт.