Apple премина 5 трилиона долара пазарна капитализация

Пазарната капитализация на Apple за първи път надхвърли 5 трилиона долара във вторник. Знак, че производителят на iPhone се утвърждава като предпочитано убежище за технологичните инвеститори на фона на задълбочаващите се разпродажби при акциите на компаниите за изкуствен интелект и полупроводници.

Акциите на Apple поскъпнаха с до 1.8% по време на търговията във вторник, с което пазарната оценка на компанията премина прага от 5 трилиона долара. Така Apple стана едва втората компания в историята след производителя на AI чипове Nvidia, достигнала подобна пазарна капитализация.

Постижението идва само ден след като Apple изпревари Nvidia и отново си върна титлата на най-скъпата публична компания в света за първи път от май миналата година.

От началото на годината акциите на Apple са поскъпнали с около една четвърт. За сравнение, книжата на Nvidia отстъпиха от рекордните си върхове, достигнати през май, след рязката разпродажба в сектора на полупроводниците, като въпреки това компанията все още отчита ръст от близо 6% от началото на годината.

В крайна сметка във вторник акциите на Apple заличиха част от първоначалните си печалби и приключиха сесията с повишение от 0.9%, оставяйки пазарната капитализация на компанията съвсем малко под границата от 5 трилиона долара.

За разлика от много от своите конкуренти в Силициевата долина, Apple до голяма степен се въздържа от мащабни капиталови инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект, след като появата на ChatGPT в края на 2022 г. отприщи инвестиционна надпревара сред т.нар. „хиперскейлъри" – Microsoft, Amazon, Google и Meta.

В същото време Apple постепенно започва да се освобождава от репутацията си на компания, изоставаща в сферата на изкуствения интелект. Първите тестове на обновения виртуален асистент Siri получават като цяло положителни оценки преди пълното му внедряване, което се очаква по-късно тази година.

Инвеститорите в технологичния сектор реагираха с тревога на плановете на Alphabet – компанията майка на Google – обявени заедно с финансовите ѝ резултати миналата седмица, да увеличи капиталовите си разходи през тази година до 205 млрд. долара. Допълнително безпокойство предизвика и отчетеният свободен паричен поток в размер на минус 5.9 млрд. долара.

По-късно тази седмица Apple ще публикува финансовите си резултати за последното тримесечие, заедно с още няколко от водещите технологични компании.