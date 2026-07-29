Apple премина 5 трилиона долара пазарна капитализация

Пазарната капитализация на Apple за първи път надхвърли 5 трилиона долара във вторник. Знак, че производителят на iPhone се утвърждава като предпочитано убежище за технологичните инвеститори на фона на задълбочаващите се разпродажби при акциите на компаниите за изкуствен интелект и полупроводници.
Акциите на Apple поскъпнаха с до 1.8% по време на търговията във вторник, с което пазарната оценка на компанията премина прага от 5 трилиона долара. Така Apple стана едва втората компания в историята след производителя на AI чипове Nvidia, достигнала подобна пазарна капитализация.
Постижението идва само ден след като Apple изпревари Nvidia и отново си върна титлата на най-скъпата публична компания в света за първи път от май миналата година.
От началото на годината акциите на Apple са поскъпнали с около една четвърт. За сравнение, книжата на Nvidia отстъпиха от рекордните си върхове, достигнати през май, след рязката разпродажба в сектора на полупроводниците, като въпреки това компанията все още отчита ръст от близо 6% от началото на годината.
В крайна сметка във вторник акциите на Apple заличиха част от първоначалните си печалби и приключиха сесията с повишение от 0.9%, оставяйки пазарната капитализация на компанията съвсем малко под границата от 5 трилиона долара.
За разлика от много от своите конкуренти в Силициевата долина, Apple до голяма степен се въздържа от мащабни капиталови инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект, след като появата на ChatGPT в края на 2022 г. отприщи инвестиционна надпревара сред т.нар. „хиперскейлъри" – Microsoft, Amazon, Google и Meta.
В същото време Apple постепенно започва да се освобождава от репутацията си на компания, изоставаща в сферата на изкуствения интелект. Първите тестове на обновения виртуален асистент Siri получават като цяло положителни оценки преди пълното му внедряване, което се очаква по-късно тази година.
Инвеститорите в технологичния сектор реагираха с тревога на плановете на Alphabet – компанията майка на Google – обявени заедно с финансовите ѝ резултати миналата седмица, да увеличи капиталовите си разходи през тази година до 205 млрд. долара. Допълнително безпокойство предизвика и отчетеният свободен паричен поток в размер на минус 5.9 млрд. долара.
По-късно тази седмица Apple ще публикува финансовите си резултати за последното тримесечие, заедно с още няколко от водещите технологични компании.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.