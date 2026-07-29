Русия издирва основателя на Telegram Павел Дуров като терорист

Oснователят и ръководител на платформата Telegram Павел Дуров е обвинен от руските власти в подпомагане на терористична дейност и бе официално обявен за международно издирване.

''Ръководителят на администрацията на Telegram, П. Дуров, е обвинен по наказателно дело по чл. 205.1 (подпомагане на терористична дейност) от руския Наказателен кодекс. Той е обявен за международно издирване'', обяви Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ).

Руските власти твърдят, че администрацията на Telegram е допуснала сериозни нарушения на местното законодателство, като не е изтрила множество канали, чатове и ботове.

Според Русия платформата се използва активно от украинските разузнавателни служби, както и от терористични и екстремистки организации за подготовка и координация на терористични актове, масови убийства и киберизмами на територията на Русия

Циничното в случая е, че самата руска армия използваше основно Telegram след инвазията в Украйна, което доведе до милиони жертви на фронта и разселване на десетки милиони души.

Опитът за ограничаване на приложение засяга тежко именно руските войници и техните роднини, които използваха Telegram за комуникация.

Акцията на руските власти срещу приложението започна по-рано тази година заедно с опитите за налагане на тотален контрол върху комуникациите на населението.

Държавният регулатор Роскомнадзор'' е изпратил над 150 000 официални искания за премахване на незаконно съдържание към екипа на Telegram, които според руските власти са били напълно игнорирани от технологичната компания.

Първите сведения за разследването срещу Дуров се появиха през февруари тази година, когато изданието ''Российская газета'' публикува информация въз основа на документи от ФСБ.

Службата твърди, че от 2022 г. насам в страната са регистрирани над 153 000 престъпления, осъществени с посредничеството на Telegram.

Сред посочените случаи са терористичният акт в концертната залу ''Крокус Сити Хол'', убийствата на руската журналистка Дария Дугина, блогъра Максим Фомин (Владлен Татарски) и девет високопоставени военни служители на Русия, включително началника на войските за ядрено-химическа защита генерал-лейтенант Игор Кирилов.

Отчитат се още редица палежи срещу военни окръжия, както и регистрирани около 700 директни заплахи към близки на руски военнослужещи.