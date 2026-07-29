Президентските избори ще са на 25 октомври

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, а евентуалният втори тур ще е на 1 ноември, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание.
Очаква се гласуването за насрочване на вота да е още през тази седмица. По Конституция парламентът насрочва изборите за президент.
Вотът се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 г.
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5 коментара
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Йотова на ще бъде президент, благодарение на ППДБ!!!
Защо изключваш себе си?
Какви са тези тролове с английски заглавия и болшевишка закваска! Отврат е да четеш коментарите под публикациите! Някой им плаща вероятно! То не беше "мазен комунис", СИОН, а сега Нирвана и "джаст юзър"! Гадост!
Делян Добрев Президент!Всичко друго е нефелник.
От сега се знае кой ще победи - Йотова. ПП ДБ ще се яде с всички, Герб ще иска общ десен кандидат, Възраждане ще подкрепят Йотова. На втори тур (ако има втори тур) най-вероятно ПП ДБ ще гласуват за Йотова, като обаче няма да го афишират. ПП ДБ (незнайно как техните привърженици не го виждат) е криптокомунистическа партия (коалиция) и делата ѝ са винаги в полза на Радев. ПП даже агитираха за него "Нашият президент". Така че докато ПП ДБ са в политическият живот на България, Радев има гарантирано водещо място в политиката, за жалост. Разбира се докато ПП ДБ не си променят политическите позиции.