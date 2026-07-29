Президентските избори ще са на 25 октомври

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, а евентуалният втори тур ще е на 1 ноември, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание.

Очаква се гласуването за насрочване на вота да е още през тази седмица. По Конституция парламентът насрочва изборите за президент.

Вотът се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 г.