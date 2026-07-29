Мерц: Черна гора трябва да влезе в ЕС до края на десетилетието

Черна гора трябва да стане член на ЕС до края на десетилетието, заяви германският канцлер Фридрих Мерц в сряда. Той отхвърли предложенията присъединяването на Черна гора към Европейския съюз да бъде обвързано с напредъка на други държави кандидатки.

Изявлението на канцлера идва на фона на призиви от някои правителства в ЕС присъединяването на Черна гора да бъде обвързано с това на Сърбия.

“Черна гора е готова за присъединяване. Тя до голяма степен е изпълнила всички изисквания“, каза Мерц, цитиран от телевизия N1.

ЕС не е приемал нови членове от 13 години насам, въпреки че заявява готовност да разширява съюза с европейски държави, които покриват т.нар. Копенхагенски критерии.

„Черна гора изпълнява тези условия и Европейският съюз трябва да спази дадената дума“, подчерта германският канцлер. По думите му страната е постигнала най-голям напредък сред кандидатите за членство.

„Затова не бива да я караме да чака“, добави той.

Белград в момента значително изостава в изпълнението на изискванията за членство в Европейския съюз.