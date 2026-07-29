Части на София пак тънат в боклуци, чака се нов чистач

Над 2400 сигнала за проблеми с извозването на боклука в София "светят" в момента на картата в платформата за жалби и сигнали на Столичната община. С просто око се вижда, че голяма част от тях са концентрирани в районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев".
Проверка напосоки показва, че повечето сигнали са за преливащи от боклук кофи. Кратка разходка в трите квартала е достатъчна, за да се забележи, че проблем има.
Така изглежда картата на сигналите за проблеми със сметосъбирането в София.
Поредна извънредна организация
От един месец "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" са в поредната извънредна организация по събирането на боклука. След като 7 месеца отпадъците там се събираха с общински сили, от 1 юли работата беше поета от общинското дружество "Софекострой" (за почистването на "Подуяне") и от фирмата "БКС Чистота" (за боклука в "Изгрев" и "Слатина"). И услугата, която и към онзи момент не беше на ниво, съвсем се влоши.
От общината първоначално обявиха, че новата организация би трябвало да доведе до подобрение. Новите временни чистачи трябваше да поемат и допълнителни дейности като събиране на едрогабаритни отпадъци и миене. Към момента обаче базовото вдигане на боклука е проблем.
Договорът с постоянния чистач се бави
В същото време се бави подписването на договор с дългосрочен чистач за трите района, който вече беше избран от общината. Местната власт дори получи зелена светлина да подпише договор с новия изпълнител, преди да са приключили делата по избора му. До момента обаче това не се е случило и не е ясно кога точно ще стане. Дългосрочното чистене трябва да бъде поверено на консорциума "Чиста София", в който основен играч е турска фирма.
"Столичната община е в процес на финализиране на документацията за сключване на договор за Зона 3 (районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"). Важно е да се припомни, че процедурата беше обект на поредица от административни и съдебни обжалвания, които продължиха месеци и блокираха възможността за избор на постоянен оператор. Едва след окончателните решения на КЗК и ВАС, които потвърдиха правото на общината за предварително изпълнение, стана възможно да се пристъпи към реални стъпки за подписване на договора", обясниха от местната власт в отговор на въпроси на Mediapool.
Оттам добавиха, че забавянето е "чисто технологично – тече процес по предоставяне на пълния набор от изискуеми документи от страна на избрания изпълнител". "Процесът търпи обективни забавяния именно заради изчакването на съдебните произнасяния. Очакваме документалното уреждане да приключи в идните седмици, което ще ни позволи да преминем към официално подписване на новия дългосрочен договор", казаха от общината.
Новият чистач - консорциумът около турската фирма "Атлас Темизлик", беше избран да поддържа трите района още през май след бърза процедура с изпратени покани до няколко участника. Решението обаче беше обжалвано. Общината поиска предварително изпълнение - тоест договорът да се подпише преди произнасянето на съда по жалбите по същество. И го получи.
Плавен преход
От общината обясниха още, че новият изпълнител няма да влезе ударно в трите района, след като най-накрая получи 5-годишен договор.
"Договорът няма да започне да се изпълнява, докато не се уверим, че фирмата разполага с пълния необходим технически капацитет и човешки ресурс. Планирано е новият оператор да изработи няколко наряда под директния надзор на районните инспектори, за да се гарантира, че услугата ще отговаря на високих изисквания за качество, заложени в новите договори", обясниха от общината.
Подобен подход не беше приложен към новите стари чистачи, с които общината подписа договори в последните месеци. Става въпрос за дружеството "БКС Чистота", което е част от холдинга "Титан" на пернишките бизнесмени Иво Иванов и Димитър Борисов. Дружества от холдинга от години чистят в София, но за първи път на практика имат монопол в бизнеса с боклука в столицата.
Към момента фирми, свързани пряко или косвено с "Титан", обслужват постоянно или временно 18 от общо 24 района в София. Общинското дружество "Софекострой" работи в 4.
Цените
"БКС Чистота" в момента би трябвало да събира боклука в "Слатина" и "Изгрев" по силата на пряко възлагане от общината. Фирмата получава 285 лева (или 145.72 евро) на тон за събирането на битовите отпадъци и по 102.26 евро (около 200 лв.) на тон за едрогабаритните отпадъци.
Такива са цените, на които чистачът работи по новите си договори със Столичната община за обслужването на "Искър", "Панчарево" и "Кремиковци" (зона 2), както и "Банкя", "Връбница" и "Нови Искър" (зона 5). В тези договори обаче бяха заложени изисквания като подмяна на контейнерите за отпадъци, въвеждане на автоматизирана система за събиране и други. Тези изисквания, които бяха едно от обясненията за драстичното поскъпване на услугата, не важат за работата на фирмата в "Слатина" и "Изгрев".
Бъдещият постоянен чистач на "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне" спечели поръчката за обслужването им с цена за събирането на боклука от 134 евро на тон.
И цената на консорциума "Чиста София" с турската фирма "Атлас Темизлик", и тази на "БКС Чистота" са значително по-високи от стойностите в стария договор за боклука в тези райони. Според него събирането на отпадъците струваше 137.5 лева (70.3 евро) на тон, а на едрогабаритните отпадъци - 74 лева (37.84 евро) на тон.
Чисти се с 13 -15 камиона
В момента в трите района на Зона 3 ("Слатина", "Подуяне" и "Изгрев") на терен са между 13 и 15 сметосъбиращи камиона, както и 6 камиона за едрогабаритни отпадъци, твърдят от общината. Част от техниката е собственост на общинското дружество "Софекострой", а друга част - на "БКС Чистота".
Основните причини за временните затруднения и засметявания са логистични, обясниха от местната власт. Камионите започват да събират боклука в трите проблемни района, след като са приключили работата в основните си зони, а това създава забавяния понякога. "Наблюдават се чести технически повреди на контейнери и камиони поради голямото натоварване. Въпреки това екипите значително наваксват, като към момента са извозени 80% от контейнерите в зоната и работата продължава с ускорени темпове", обясниха от общината.
Районните кметове искат срещи с отговорните
За проблема с препълнените кофи в последните дни сигнализираха и кметовете на трите засегнати района. Те на практика не отговарят за сметопочистването, което е в прерогативите на Столичната община.
"За огромно съжаление положението със сметосъбирането и сметоизвозването в район "Изгрев", вместо да се подобрява значително и видимо, остава незадоволително и непроменено, въпреки че от 1 юли Столична община пое изцяло дейността в нашите квартали", коментира кметът на "Изгрев" Делян Георгиев с пост във Фейсбук.
Според него на много места контейнерите не се вдигат регулярно, а там, където има повече от един, екипите ги почистват частично, прескачайки през кофа. Не се мете и около съдовете и не се събира падналият боклук. "Едрогабаритните отпадъци се извозват на 30% – бавно и в недостатъчни мащаби", твърди Делян Георгиев. И добавя, че ще иска среща с кмета по екологията Николай Неделков.
За среща настоява и кметът на "Слатина" Георги Илиев. Отново във Фейсбук той публикува писмо, изпратено до общината, настоящия чистач в района, както и бъдещия такъв. Според Георги Илиев проблемите със сметосъбирането и сметоизвозването се "задълбочават", сигналите на гражданите за проблеми продължават да нарастват, а на много места кофите си остават препълнени. Георги Илиев информира, че среща по темата би трябвало да има на 30 юли, четвъртък.
Кметът на "Подуяне" Кристиян Христов обяви, че е внесъл жалба в общината заради несъбраните болуци.
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5 коментара
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Турска фирма ще организира българските работници и ще прибира парите, защото нашите бизнесмени не знаят как се прави сметосъбиране?!
Така винаги е било да се поддържа мръсно, за да се чувстват зле хората
Столица на държава в Европа, 21 век
Като се поведеш по акъла на жълтопитеците, така става.
От 245 млн лева през 2024 до 650 млн лева през 2026 - цената на сметосъбирането достига едни доста прилични суми, което е за сметка на качеството - колкото по-скъпо, толкова по-некачествено! Цялото сметопочистване е поверено на една фирма, защото всички други били мафиотски през врътки и пряко договаряне! Така "разчистването на мафията" неминуемо ще доведе до повишаване на данъците за софиянци и предполагам кривия космос ще бъде виновен за това и мафията разбира се! Ако я нямаше, нямаше да се налага да се рачиства и да са такива цените...