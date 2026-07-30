Близо 40% от българите не могат да се позволят седмица почивка извън дома

България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които не могат да си позволят едноседмична годишна почивка извън дома. През 2025 г. този дял е достигнал 39.1 на сто, сочат публикувани днес данни на Евростат.
По този показател България се нарежда на трето място в ЕС заедно с Унгария. По-високи стойности са отчетени само в Румъния, където 61.4 на сто от населението не може да си позволи едноседмична почивка извън дома, и в Гърция с 46.6 на сто.
Средно за Европейския съюз 27.5 на сто от хората на възраст 16 и повече години не са могли да си позволят едноседмична почивка извън дома през 2025 година. Делът им се е увеличил с 0.5 процентни пункта спрямо 2024 г., но остава със 7.7 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2015 година.
Най-нисък е делът на хората, които не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома, в Люксембург – 10,6 на сто, следван от Швеция с 12,4 на сто и Нидерландия с 12,8 на сто.
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2 коментара
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Също не могат да си позволят баня и вътрешна тоалетна. Нормално за булгаристански Бангладеш, населен с некъпани необразовани миризливци.
Поредната глупава статистика с още по-глупав извод