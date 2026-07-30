Протест във Варна срещу незаконното строителство (галерия)

Над 200 жители на Варна излязоха днес на протест срещу незаконното строителство в града и строежа на многофамилна жилищна сграда до блокове 33 и 34 в кв. "Чайка". Те се събраха пред сградата на общината и носеха плакати с надписи: "Откраднахте от децата, нямате ли съвест", "Кога ще започнете да си вършите работата?", "Защо за вас няма закони".

По време на проявата беше организирана и подписка в подкрепа на Национална гражданска инициатива "За защита на зелените системи на Варна".

Протестиращите настояха за по-строг контрол върху строителството, запазване на съществуващите зелени площи и по-активно участие на гражданите в процесите по градоустройство.

Пред Радио Варна част от участниците изразиха своето недоволство от начина, по който се развива градската среда.

"Това вече минава всякаква граница. Нашите деца не само в "Чайка", а в цяла Варна няма къде да играят. Не може цяла Варна да разчита на половин Морска градина. Не може навсякъде да се строят кооперации и небостъргачи", заяви една от протестиращите.

Други граждани отправиха критики към Общинския съвет, като подчертаха, че местната власт трябва да защитава обществения, а не частния интерес.

Исканията на протестиращите

Сред основните искания на протестиращите са налагане на мораториум върху строителството в квартал "Чайка", изработване на нов подробен устройствен план за района и актуализиране на Общия устройствен план на Варна.

От импровизираната трибуна пред общината бяха отправени призиви за прекратяване на презастрояването, ревизия на разрешителните за строеж и по-голяма прозрачност при информирането на жителите за бъдещи инвестиционни намерения.

"Искаме обществен разговор за това накъде и как трябва да се развива градът. Искаме да чуем каква е визията на общината за разрастването на Варна", заявиха недоволните.

Кметът обеща да запази зелените площи

Около половин час след началото на протеста при гражданите пристигна кметът на Варна Благомир Коцев. Той обясни какви действия е предприела общинската администрация по конкретния случай със спорния терен в квартал "Чайка".

По думите му вече е внесено искане в съда за спиране на решението, а в прокуратурата е поискано разследване за начина, по който е бил одобрен подробният устройствен план за района през 2015 година.

Коцев съобщи още, че общината работи по задание за промяна на подробния устройствен план на квартал "Чайка". Целта е всички зелени площи да бъдат запазени и върху тях да не се допуска строителство, заяви кметът.

"До следващата сесия на Общинския съвет ще внесем предложение за промяна на подробния устройствен план. След като то бъде прието, ще предложим мораториум върху строителството в района до влизането на новия план в сила", каза Благомир Коцев.

В отговор на въпрос на протестиращи дали спорната сграда все пак може да бъде построена, Коцев поясни, че разрешението за строеж вече е издадено и към момента общината се опитва да го оспори по съдебен ред.

Той посочи още, че главният архитект, подписал разрешението, е обект на дисциплинарно производство, а в момента градоустройствената политика на Варна се ръководи от временно изпълняващ длъжността главен архитект.

След разговора с кмета протестиращите влязоха в пленарната зала на Общинския съвет, където настояха исканията им да бъдат изслушани и обсъдени от местните общински съветници.

Защитата на зелените площи и ограничаването на презастрояването остават сред основните теми, около които гражданите заявиха готовност да продължат обществените си действия.