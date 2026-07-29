След като Радев се скара главната прокурорка нареди проверка по корупционно дело

Главната прокурорка Ваня Стефанова е разпоредила проверка за движението на делото срещу бившия шеф на ВиК-Бургас Цветан Мирчев. Това съобщи прокуратурата часове след като премиерът Румен Радев размаха пръст срещу държавното обвинение с подозрението, че мачкат дела срещу корупция. Преди това и други две прокуратури, замесени в скандала - окръжната в бургаска и Софийската градска, се оправдаха, че нямат вина.

Премиерът Радев се е сблъскал с реалността в българската съдебна система, стана ясно в сряда. След десет години като президент и няколко седмици като министър-председател той откри, че прокуратурата има навика да мачка делата за корупция вместо да ги разследва.

В началото на заседанието на Министерския съвет Радев обяви, че колкото повече работят МВР и службите, толкова повече държавното обвинение се опитва да ги възпрепятства.

Конкретният повод е делото срещу бившия шеф на ВиК-Бургас Мирчев. Той бе задържан с един от служителите на фирмата по подозрение в умишлена безстопанственост. Малко след това бе уволнен от поста, но беше и освободен от ареста под гаранция. След това делото потъва в обичайната прокурорска тиня, разбра се от думите на Радев.

Човек с имунитет

Според премиера по делото имало данни за злоупотреби в огромни размери и стотици милиони, които изтичали към "партийни каси". Още по-важно – били дадени показания, че е замесен човек с имунитет, т.е. депутат. Затова МВР пратили делото в Софийската градска прокуратура, която е единствената компетентна да води такива производства.

"Тук започват проблемите. След протакане и консултации на най-високо ниво се решава случаят да бъде пратен обратно на Бургас. Само че така го пращат, че делото пътува една седмица от София до Бургас", обясни Радев.

Той не спомена името на депутата. Според неофициална информация на Mediapool става дума за човек, който е бил и министър.

Когато все пак материалите стигат до Бургас, започват отводи на прокурори – цели три. Това е класически трик за размотаване. Магистрат решава, че не иска проблемно дело и си прави отвод с обяснението, че се познава с някой от обвиняемите.

"В момента делото виси и е почти смачкано. Кой е работодателят на тези хора? Държавата или организираната престъпност? Такова бламиране могат да си позволят само хора, които са или силно уплашени, или силно зависими. Аз не искам да вярвам, че това е лицето на прокуратурата", заяви премиерът.

Няма лице с имунитет

От градската прокуратура обявиха в позиция до медиите, че делото наистина им е било пратено. Техният анализ на доказателствата обаче показал, че няма данни за лице с имунитет и затова материалите били пратени обратно в Бургас. Оттам пък се оправдаха, че отводите на тримата прокурори не са нещо незаконно и освен това са били одобрени и на по-високо ниво - от апелативната прокуратура в града.

Малко след това дойде и съобщението за разпоредената от Стефанова проверка. В него се заявява, че ако се открият нарушения, ще се търси и отговорност от прокурорите. Но се подчертава също, че ръководството на държавното обвинение "не разполага с правомощия и не си е позволявало да оказва каквато и да е форма на пряко или косвено въздействие и намеса в работата на наблюдаващи прокурори по образувани досъдебни производства и проверки". Обичайно такъв тип проверки са просто начин скандалът да бъде замазан.

Бившият шеф на ВиК-Бургас бе арестуван в началото на месеца. Според разследващите Мирчев заедно със служителя Илчо Боев са свързани с плащане на над 300 хил. евро на фирма, която спечелила поръчка за почистване на сондажни кладенци. Дейностите не били извършени, но парите били платени. Разследването е започнало след сигнал от служител на ВиК-Бургас, който твърди, че е бил принуждаван да подписва документи с невярно съдържание. Малко преди акцията в Бургас бе задържан началникът на ВиК-дружеството в Несебър по сигнал за поискан подкуп.