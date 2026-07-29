Излезе и третото класиране за прием в гимназиите

В сряда Министерството на обарзованието публикува третото класиране за гимназиите с прием след 7-и клас. Заявления са подали общо 1034 ученици в цялата страна, като 773 са били класирани. Всички те в столични училища/

Некласирани на трети етап остават 261 ученици, като 249 от тях са от столицата, а 12 от други области в страната. Учениците и родителите могат да направят справка на адрес infopriem.mon.bg с входящ номер и идентификационен код.

Третото класиране представлява шанс за некласираните до момента ученици, както и за тези, които не са подали документи в по-ранните етапи на кампанията. За него в София имаше близо 1700 свободни места включително и за най-предпочитаните гимназии и училища.

Записването на класираните на трети етап ученици ще се проведе на 30 юли, а на 31 юли ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране. Заявления за участие в четвъртия етап ще се подават на 3 и 4 август.

В него могат да се записват единствено паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. Класирането за четвъртия етап ще бъде обявено на 5 август.

Може да има и "пето класиране", което се провежда по график, утвърден от директора на приемащото училище, в което са останали свободни места. То ще се проведе между 18 август и 11 септември.

Кампанията за прием на кандидат-гимназисти започна в началото на юли, а резултатите от първото класиране бяха обявени на 14 юли. Общо 9987 ученици бяха класирани на първия етап от приема в 8. клас в София, но имаше спад на бала с близо 10 точки спрямо миналата година. Във второто класиране, което се проведе на 21 юли баловете отново спаднаха.

Най-високият минимален бал в столицата при първото класиране беше 481.25 в Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски". И на третия етап в гимназията има класирали се ученици, а минималният бал е 474.

За прием в гимназиите след 7. клас тази учебна година кандидатстваха повече от 57 000 седмокласници, като 1100 места бяха за софийски гимназии.